Frutti Extra Cup: Aliağa Petkim Spor: 73 - Semt 77 Yalovaspor: 68

Frutti Extra Cup’un ikinci gününün ilk maçında Aliağa Petkim Spor ile Semt 77 Yalovaspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 7368 skorla Aliağa Petkim Spor lehine sonuçlandı.



Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Duhan Köyiçi xx, Çağrı Hekimoğlu xx

Aliağa Petkim Spor: Demtrius Gonger x 6, Justin Wright Foreman xxx 15, Darko Palninic x 6, Metehan Akyel xx 11, Gary Browne xx 9 , Erol Can Çinko xx 5, Nusret Yıldırım xxx 16, Peyton Aldridge xx 5

Başatrenör: Can Sevim

Semt 77 Yalovaspor: Glenn Miller Cosey xxx 14, Lamont Da Sean Jones xx 8, Oğulcan Baykan x 0, Wendell Kerry Williams JR xx 7, Can Altındağ xxx 14, Alexandre Pierre Louis Chassang x 2, Marcus Andrew Lee xx 12 , Mert Celep xx 6, Doğan Şenli x 5

Başatrenör: Halit Recep Hakan Yavuz

1. Periyot: 2517 (Semt 77 Yalovaspor lehine)

Devre: 3734 (Semt 77 Yalovaspor lehine)

3. Periyot: 54 51 (Semt 77 Yalovaspor lehine)

