Fabrika inşaatındaki kaya dinamitle patlatıldı, savrulan taşlardan 2 işçi yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde bir fabrikanın inşaatında dinamitle kaya kırma işlemi yapılırken, savrulan taşların isabet ettiği 2 işçi yaralandı.

Olay, Hamzabey Mahallesindeki mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde bulunan bir fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatın temel açma çalışması sırasında ortaya çıkan büyük kayanın parçalanmsı için dinamit yerleştirildi. Dinamitin patlamasıyla parçalanan kayadan savrulan taşlar, inşaatta işçi olarak çalışan Mert Polat (24) ve Volkan Yerlikaya'ya (42) isabet etti. Yaralanan işçiler, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Volkan Yerlikaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

2021-09-16 20:51:13



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