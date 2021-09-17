Sanata hayat veren ellere özel festival

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK), 15. yılını “Sanata Hayat Veren Eller” temasıyla hazırladığı Türkiye’nin en büyük atölye çalışması etkinliği olan BUSMEK FEST’21 festivali ile kutlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSMEK aracılığıyla yaşam boyu eğitim anlayışıyla vatandaşların sanat ve mesleki eğitim ihtiyacına çözüm olmaya devam ediyor. 27 farklı mekânda 350 branşla hizmet vermeye devam eden BUSMEK, yılda 30 bin kursiyere ulaşırken, bugüne kadar toplam 300 bine yakın kursiyere ise eğitim verdi. 20212022 eğitim döneminde 400 grupta nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam eden BUSMEK, 4 Ekim’de kapılarını tekrar kursiyerlere açmaya hazırlanıyor. Kayıt yaptırmak isteyenler busmek.bursa.bel.tr adresindeki “online başvuru” kısmına tıklayarak başvuru yapabiliyor. Aynı zamanda android tabanlı mobil uygulamaları da cep telefonlarına indirebilir ve ‘online başvuru’ bölümünden ön kayıt yapabilir.

Öte yandan BUSMEK, 15. yılına özel olarak Türkiye’nin en büyük atölye çalışmasını yapmaya hazırlanıyor. “Sanata Hayat Veren Eller” temasıyla hazırlanan BUSMEK FEST’21 festivali, 26 Eylül Pazar günü saat 10.00’da Merinos Parkı’nda düzenlenecek. Festivalde birbirinden farklı 150 branş yer alırken, atölye çalışmaları ücretsiz yapılacak. Atölye çalışmalarına katılmak için BUSMEK web sitesinden online başvuru yapılabilirken, Merinos Kurs Merkezi’ndeki branşlardan (workshop) bir seçilebiliyor. Vatandaşlar, en fazla 2 farklı atölye çalışmasına katılabilecek. Ayrıca ikinci bir branşa katılmak isteyenler en yakın kurs merkezimize giderek başvuru yapabilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.