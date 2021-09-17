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Altın çağın yedi hekimi beyaz perdede Yedi Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin galası İnegöl’de yapıldı

İHA

Altın çağın yedi hekimi beyaz perdede Yedi Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin galası İnegöl’de yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen Uluslararası Yedi Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin galası İnegöl’de yapıldı. Bu yıl pandemi dolayısıyla sağlık çalışanlarına ithafen, altın çağın 7 hekiminin hayatı beyaz perdeye taşındı.
Tıp dünyasında hekimlerin hekimi olarak adlandırılan İbni Sînâ, psikolojiyi bir bilim dalı hâline getiren İbn Bacce, pediatri biliminin kurucusu, dezenfektanın kâşifi ve kimyayı tıpta uygulayan ilk hekim Ebubekir Er Râzî, ortaçağın en büyük fizyoloğu İbni Nefes, tarihte karantinayı uygulayan ilk hekim İbni Cessâr, 17 bilim dalında 180 eser bırakan, şifalı bitki çalışmalarıyla çağın en büyük âlimlerinden El Bîrûnî ve cerrahinin babası olarak tanınan El Zehravi’nin hayat hikâyelerinin kısa film olarak beyaz perdeye uyarlandığı festivalin İnegöl Galası Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Altın çağa yolculuk
Kokteyl ile başlayan galada, film gösterimi öncesi geceye ithafen yapılan konuşmalarla devam etti. Ehli Sanat Sinema Ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, 7 Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinden bahsettiği konuşmasında, “Her yıl bir alt başlıkta senaryo yarışmasında İslâm coğrafyasının büyük alimlerini konu haline getiriyoruz. Senaryo yarışması sonucunda belirlenen 7 senaryo, kısa film hâline getiriliyor. Bu yıl biraz daha anlamlı. 2 senedir içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında fedakârlıkla görev yapan hekimlerimize huzurlarınızda bu yılın bütün alkışlarını armağan etmek istiyorum. Biraz sonra sizlerle birlikte orta çağın 7 büyük hekimini tanıyacağız. 60 dakika boyunca çıkacağımız bu yolculukta, altın çağa gideceğiz. İslâm coğrafyasından tıp ilmiyle dünyaya ışık tutmuş 7 büyük hekimi birlikte tanıyacağız. Bu yılı da anlamlı kılan bütün sağlık çalışanımıza teşekkür ediyorum. İyi seyirler” dedi.
2022 Türk dünyası kültür başkenti Bursa
Bursa İl Kültür Ve Turizm Müdürü Kamil Özer de Yedi Velayet 7 Vilayet’in çok kıymetli bir kısa film festivali olduğuna dikkat çekerek, “Burada önemli olan insani ve İslami değerleri yarınlara beyaz perde ile aktarabilmek. Daha güzeli de bunu ısrarla ve inatla yaşatmaya çalışmak. Artık bugünden sonra Bursa’yı önümüzde farklı bir süreç bekliyor. 2022 yılı Türk dünyası kültür başkenti Bursa oldu. Bu ne demek? Bursa 2022 yılı boyunca Türk dünyası kültür başkenti olarak birçok faaliyete ev sahipliği yapacak. Bu çok büyük bir fırsat. Bunu inşallah hep beraber değerlendireceğiz. İnegöl’de buradan büyük kazanım sağlayacak” diye konuştu.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da, “Şehrimizle ilgili yapılabilecek bütün çalışmalara katkı ve destek vermeye hazırız. Bu bizim için çok kıymetli. 20 turizm alanı içerisinde her başlık içerisinde yer alabilecek bir şehir olduğumuzu düşünüyorum. Keşfedilmeyi bekleyen bir şehiriz. Gücümüz geçmişimizde saklı. Ecdâdımız bizden önce olmayan imkânsızlıklara rağmen pek çok buluşa imza atmış. Pek çok başarılar elde etmişler, pek çok eserler bırakmışlar. Biz bunun neresindeyiz? Bundan ders almamız gerektiğine inanıyorum” dedi.
Konuşmaların ardından 7 filmin gösterimi sırasıyla yapıldı.

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