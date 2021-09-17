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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erkeklerde prostat kanserine dikkat

İHA

Erkeklerde prostat kanserine dikkat

Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Türker, “Her yıl kanser teşhisi konulan üç erkekten biri prostat kanseri. Erken teşhis ile her hastalık gibi bu hastalığın da önüne geçilebilir” dedi.
Erkeklerin ileri yaşlarda karşılaştıkları en büyük problemlerden biri olan prostat hastalığının idrarda yanma, idrar yaparken zorlanma, bel, kalça ve kemik ağrıları gibi belirtilerle kendini gösterdiğini ifade eden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Tuğrul Türker, hastalığın tanımını “Prostat, erkek üreme sisteminin bir bölümüdür. Rektumun (kalın bağırsağın son kısmı) önünde ve mesanenin altında yerleşmiştir. İdrar akımını sağlayan üretra (idrar yolu) tarafından çevrilmiştir. Sağlıklı prostat bezi bir ceviz büyüklüğündedir ve seminal sıvının bir kısmını üretir. Ejekülasyon esnasında seminal sıvı spermlerin dışarı atılmasını sağlar. Erkek hormonları (androjenler) prostatın büyümesini sağlar. Testisler testosteron dâhil olmak üzere erkek hormonlarının esas üretim yeridir. Böbrek üstü bezi (adrenal bez) az miktarda testosteron üretir. Prostat aşırı büyüdüğü zaman üretraya baskı yaparak idrarın mesaneden penise akımını yavaşlatır ya da durdurur” sözleriyle açıkladı.
Prostat kanserinin bulaşıcı olmadığını ve insandan insana geçmediğini belirten Op. Dr. Tuğrul Türker, ailede erkek kardeşte görülmesi, yaş ilerlemesi gibi olguların prostat hastalığı riskini arttırdığını söyledi.
100 bin kişiden 36’sı prostat kanseri
Prostat kanserinin hiçbir belirtisi olmayacağı gibi ereksiyon zorluğu, semende veya idrarda kan, sırt, bel, kalça ve uyluk ağrıları ile hastalığın kendini gösterdiğinin altını çizen Op. Dr. Tuğrul Türker, “Hastalığın belirtileri idrar yapamama, idrar yapmaya başlama ya da durdurmada zorlanma, sık sık idrara çıkma, geceleri idrara çıkma, idrar akımında zayıflama, kesik kesik zorlanarak idrar yapma, ağrılı idrar yapma şeklinde olabilir. Bu belirtiler kanser dışı nedenlere (prostat büyümesi, enfeksiyon gibi) de bağlı olabilir. Hasta bu belirtilerden şikâyet ettiğinde mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmalıdır. Prostat kanserinin belirtileri ortaya çıkmadan erken teşhisi için bazı tarama yöntemleri kullanılır. Bu tarama yöntemlerinin 50 yaşından sonra bütün erkeklere yılda bir uygulanması tavsiye ediliyor. Ancak prostat muayenesinden o kadar çok çekiniliyor ki, hastalık şiddetlenene kadar göz ardı ediliyor. Bu gibi ihmâller sonucu 100 bin kişiden 36’sı prostat kanseri. Erken teşhis ile her hastalık gibi bu hastalığın da önüne geçilebilir” şeklinde konuştu.

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