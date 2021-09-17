Şehir hastanesi hattında çalışmalar hızlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursaray EmekŞehir Hastanesi hattı inşaatı dolayısıyla Mudanya yolunda trafik yoğunluğu yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bursalıların rahat yolculuk yapabilmeleri için tedbirleri önceden alan Büyükşehir Belediyesi, inşaat sırasında kullanılacak güzergâh için şerit genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Bursaray Emek Şehir Hastanesi hattı inşaatı kapsamında çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, inşaat süresi boyunca vatandaşların trafikte sıkıntı yaşamamaları için yeni çözüm yolları geliştiriyor. Bu kapsamda Mudanya Karayolu üzerinde kullanılacak yeni güzergâh için şerit genişletme çalışmalarını gece gündüz sürdüren ekipler, Gürel Sokak ile 329. Sokak arasında bulunan yaya üstgeçidi söküm işlemini tamamladı. Üst geçit söküm işleri sırasında trafik kademeli olarak servis yoluna alındı.

Bu arada Mudanya yolu üzerinde bulunan Sanayi Caddesi 4 (D0732) otobüs durağı, servis yolu üzerinde 329. Sokak öncesinde oluşturulan geçici durak noktasına taşındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.