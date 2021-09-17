Kestel’e yeni kaymakam

Bursa’nın Kestel Kaymakamı Recep Öztürk göreve başladı.

20 Ağustos 2021 tarihli Resmî gazetede yayımlanan 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Kestel'e tayin olan Kaymakam Recep Öztürk, göreve başladı.

Recep Öztürk, 1977 yılında Karaman'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Karaman'da tamamladı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Meslek yaşamına 2003 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladı. İçişleri Bakanlığı'nın açmış olduğu Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak 2005 yılında Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıl süreyle gönderildiği İngiltere'nin Londra şehrinde çalışmalarda bulundu.

İlk 2006 yılında Konya’nın Halkapınar ilçesinde Kaymakam Vekilliği, daha sonra 20082010 yılları arasında Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, 20102012 yılları arasında SivasDoğanşar ilçesinde, 20122015 tarihleri arasında Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, 20152016 tarihleri arasında Adana’nın Karataş, Aralık 2016Ağustos 2017 tarihleri arasında Ağrı’nın Eleşkirt, Ağustos 2017Eylül 2021 tarihleri arasında Denizli’nin Tavas ilçesinde görev yaptı.

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