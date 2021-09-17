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Dünyaca ünlü akademisyen çifte fahri profesörlük BUÜ Tıp Fakültesi’nden akademisyen çifte fahri profesörlük

İHA

Dünyaca ünlü akademisyen çifte fahri profesörlük BUÜ Tıp Fakültesi’nden akademisyen çifte fahri profesörlük

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek ilk defa aynı anda akademisyen eşlere fahri profesörlük unvanı verdi.
BUÜ Tıp Fakültesi 20212022 eğitimöğretim dönemi için açılış töreni düzenledi. Fakülteyi yeni kazanan öğrencilere beyaz önlüklerinin de giydirildiği programda İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü’nde görev yapan Prof. Dr. Cezmi Akdiş ve Prof. Dr. Mübeccel Akdiş’e fahri profesörlük diploması verildi. BUÜ Tıp Fakültesi mezunu olan dünyaca ünlü bilim insanları, Türkiye’de ilk kez bir üniversiteden aynı anda fahri profesörlük alan akademisyen çift oldu.
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen programın açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türkiye’nin en fazla öğrenci kapasitesine sahip 3 üniversiteden birisi olduklarına işaret etti. Aynı zamanda bir araştırma üniversitesi olduklarını açıklayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, öğrencilere şöyle seslendi:
“Türkiye’nin yükseköğretim görme ihtiyacında olan gençlerinin bu ihtiyacını karşılayacak önemli bir görevi ifa ederken, aynı zamanda bilim, teknoloji ve sanayisine katkı sunacak araştırma hizmetlerini yürütmekle yükümlü bir üniversiteyiz. Bütün bu çalışmaları 46 senedir Bursa’da yapıyoruz. Şehrimiz aynı zamanda tarihi ve kültürel bir vizyona sahiptir. Yeni aramıza katılan öğrencilerimiz, böyle bir kentin böyle bir üniversitesinde eğitim görecekler. Tıp mesleği biraz da ustaçırak ilişkisiyle icra edilen bir meslektir. Uygulamaları birebir görme fırsatınız olacak. Burada olduğunuz sürenin kıymetini bilin ve çok iyi değerlendirin.”
Hayat içerisinde dengeyi kurabilmek için bilimsel açıdan donanımlı olmak gerektiğini aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bilgi ve bilimselliğin olduğu yerde denge ve adalet kaçınılmazdır. Denge ve adaletin olduğu yerde de hikmetli tablolar ortaya çıkar. Tıp öğrencileri olarak sizler insanlığa hizmet edeceksiniz. Bunu doğru şekilde yaptığınız takdirde gerçek anlamda etik davranmış olacaksınız. İnanıyorum ki 6 yıl sonra insanımızın özlemle beklediği ve örnek alacağı hekimler olarak yurt hizmetine atılacaksınız. İçinizden nice Cezmi Akdiş ve Mübeccel Akdiş’lerin çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.
Rektör Kılavuz, açılış törenine iştiraklerinden dolayı davetlilere teşekkür etti. Törende konuşan BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise, sahip oldukları imkanlar ve akademik kapasiteleri ile ülkenin en seçkin eğitim kurumları arasında yer aldıklarını söyledi. 50 yıllık bir mazisi bulunan Tıp Fakültesi’nin yeni hekim adayları için bir cazibe merkezi haline geldiğini kaydeden Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, “Bu yıl YKS sonuçlarına göre ilk 8 bin arasından öğrencilerden ve okul birincisi kontenjanından toplam 240 öğrenci kayıt yaptırmıştır. Bunlara ek olarak yabancı uyruklu 30 öğrenci de bunlara eklenmiştir. Yabancı öğrenci kayıtlarımız halen devam etmektedir. Ayrıca Yalova Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden de toplam 100 öğrenci kadromuza katılmıştır. Yani bu yıl 400 öğrenciye daha ders vereceğiz” açıklamasında bulundu.
"Üniversitemizle gurur duyuyoruz"
Açılış töreninin ardından Prof. Dr. Mübeccel Akdiş ve Prof. Dr. Cezmi Akdiş’e belge takdimi ve fahri profesörlük cübbeleri giydirildi. Akademisyen çift, öğrencilere ilk dersi de verdi. İmmünolojiye giriş isimli kısa bir sunum yapan Prof. Dr. Mübeccel Akdiş, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde öğrenci ve mezun olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını vurguladı. Akademisyen 2 Türk doktor olarak yola çıktıklarını ve daha sonra bilimsel çalışmalara yöneldiklerini belirten Prof. Dr. Mübeccel Akdiş, “Çok çalıştık. Çünkü İsviçreliler gerçek anlamda çok akıllı ve çok iyi eğitilmiş insanlar. Aynı bizim gibiler. Bizim tek farkımız çok çalışmamız oldu. Bilim bizim ilgimizi çok çekti. Biz yapabildiysek, siz bizden çok daha iyisini yapabilirsiniz. Çünkü zaman çok değişti. Her şeye ulaşmak daha kolay hale geldi. Sadece kendinize güvenin ve yabancı dilinizi ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.
Prof. Dr. Cezmi Akdiş ise, ilk derste tıp öğrencilerine "epidel bariyer hipotezi" konusu hakkında bir sunum yaptı. Prof. Dr. Cezmi Akdiş, sunumun son kısmında akademik kariyeri hakkında bilgiler verdi. Bursa Uludağ Üniversitesi’ne dair çok güzel anıları olduğunu belirten Akdiş, “Bursalıyım ve burada okumak benim için çok önemliydi. Daha Anadolu lisesinde eğitim görürken Üniversiteye gelmiş ve burada ağaç dikmiştik. Benim için çok özel bir başlangıç olmuştu. İlk tercihimde burayı tercih ettim. Çok özel günler geçirdim. Eğitimlerimiz de çok kaliteliydi. Hocalarımızla aramız çok iyiydi. Yurt dışına gittiğim zaman burada aldığım eğitimin ve hocalarımızın kalitesini daha iyi anlamıştık” dedi.
Yeni öğrencilere beyaz önlük andının okutulmasının ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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