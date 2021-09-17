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Hırsızın bıçakladığı kadın konuştu: "O an sadece çocuklarımı düşündüm" "Korkmuş panik yapmış olsaydım; şu an ölüm haberimi yapıyordunuz" Hırsızın darp edip bıçakladığı 2 çocuk annesi İHA'ya konuştu "O an sadece çocuklarım aklımdaydı, onların yaşaması için onlara zarar vermemesi için mücadele ettim"

İHA

Hırsızın bıçakladığı kadın konuştu: "O an sadece çocuklarımı düşündüm" "Korkmuş panik yapmış olsaydım; şu an ölüm haberimi yapıyordunuz" Hırsızın darp edip bıçakladığı 2 çocuk annesi İHA'ya konuştu "O an sadece çocuklarım aklımdaydı, onların yaşaması için onlara zarar vermemesi için mücadele ettim"

Bursa'da gece yarısı evine giren hırsız tarafından önce darp edilip ardından bıçaklanan 2 çocuk annesi yaşadığı kabusu İHA'ya anlattı. Hırsızla korkusuzca mücadele ederek hayatta kalabildiğini anlatan talihsiz kadın "O an sadece çocuklarım aklımdaydı, onların yaşaması için onlara zarar gelmemesi için mücadele ettim, Korkmuş panik yapmış olsaydım, şu an ölüm haberimi yapıyor olurdunuz" diye konuştu.
Edinilen bilgiye göre; olay dün gece saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi Çoşkun sokakta meydana geldi.
İş yerindeki tadilat sebebiyle geç saatlere kadar pastanede olan eşini bekleyen 42 yaşındaki 2 çocuk annesi Necibe Budakoğlu, dubleks olan evin üst katında çocuklarını uyuttuktan sonra alt kattan ses gelmesi üzerine aşağıya indi.
Evin hol kısmında kimliği belirsiz hırsız ile karşılaşan kadın komşularına sesini duyurmak için dış kapıya doğru kaçmaya çalışırken, hırsız, 2 çocuk annesini saçlarından tutup kafasını duvara vurdu. 4 5 kez kadının başını duvara vuran hırsız sert kayaya çatınca bu sefer de cebinden çıkardığı sustalı bıçağa davrandı. Necibe Budakoğlu'na bıçağı saplamak için kolundan çeken hırsız; yeniden beklemediği bir diz hareketi ile karşılaşınca bıçak kadının karnını sıyırdı. 2 ve 5 yaşındaki çocukların annesi ile baş edemeyeceğini anlayan şüpheli çareyi kaçmakta buldu.
Yaralı halde yan dairenin kapısını çalıp yardım isteyen Necibe Budakoğlu; ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kimliği belirsiz şüphelinin peşine düşerken; büyük bir şans eseri hayati tehlikesi bulunmayan kadın ise bu gün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

"O an sadece çocuklarım aklımdaydı onların yaşaması için onlara zarar vermemesi için mücadele ettim"
Yaşadığı kabus dolu anları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan Necibe Budakoğlu, hırsızla korkusuzca mücadele ederken; aklında bir tek çocuklarının olduğunu çocukları için dirayetli davrandığını anlattı.
Budakoğlu, şunları söyledi: "2 çocuğumu uyuttum. Dubleks ev olduğu için o an üst kattaydım. Eşimi bekliyordum. Eşimin geldiğini zannederek seslere indim. Oda karanlıktı. Holde karşılaştık. Beni gördü. Kapıya koştum. Komşulara sesimi duyurmak için. O sırada saçımdan tutup kafamı 45 defa duvara vurdu. Mücadele edince yere yatırıp boğazladı. Yani boğmak istedi. Mücadeleye devam ettim bıçak çıkardı. Kolumdan tutup bıçaklamak istedi. Kendimi geriye ittiğim için sıyırdı. Ufak tefek yaralarla kurtuldum. Daha sonrasını hatırlayamıyorum çünkü sersemledim"

"Korkmuş tereddüt etmiş olsaydım şuan ölüm haberimi yapacaktınız"
Hırsızla dakikalarca boğuşup hayatta kalmayı başaran 2 çocuk annesi o anlarda aklından sadece çocuklarının geçtiğini söyledi. Necibe Budakoğlu,"Ben o an korku içerisinde kalmış olsaydım tereddüt etseydim, aciz duruma düşmüş olsaydım şuan ölümümün haberini yapıyor olacaktınız. Çocuklarım için dirayetli olmak zorundaydım. Korkusuz olmak zorundaydım ve mücadelemi o şekilde verdim sırf çocuklarım için. O an sadece çocuklarım aklımdaydı, onların yaşaması için onlara zarar vermemesi için mücadele ettim" dedi.
Yaşanan kadın şiddeti ve kadın cinayetlerine de dikkat çeken korkusuz anne, "Kadınların daha güçlü olmasını isterim. Bu konularda dirayetli daha güçlü olmalarını erkeklere muhtaç olmadıklarını kendi işlerini kendilerinin yapabilmelerini; benim gibi olmalarını isterim" diye konuştu.
Evine girip kendisine saldıran gözü dönmüş hırsızdan "2 çocuk annesi bir kadından ne istediğini sormak isterdim" diyen talihsiz kadın, "Bunun dışında başka bir soru sormazdım. Ama verebilecek bir cevabı olduğunu düşünmüyorum. Şu an bana bunu yapan kişi elini kolunu sallayarak geziyor. Umarım ki yakalanır ve tutuklanır. Umarım ki benim yaşadığımı bir başkasına yaşatmaz. Tek dileğim bu. Çünkü bunu bugün yapan yarın daha fazlasını yapacak. Bunu yarım bırakan yarın tamamlayacak. Üzerinde taşıdığı bıçağı gördüm, sustalı bir bıçaktı. Düğmesine basınca açıldı. Sadece yakalanmasını istiyorum Yüzleşmek istiyorum. Sırf çocuklarım için yüzleşmek istiyorum. Kadınlar sadece güçlü olsunlar kimseden korkmasınlar. Dirayetli olsunlar" diye konuştu.
Isparta'da doğup büyüyen ve bir arkadaşı vasıtasıyla eşiyle tanışıp 7 yıl önce Bursa'ya gelin geldiğini anlatan Necibe Budakoğlu; genç kızlığı dönemlerinde de 2 ayrı hırsızlık olayında hırsız ile burun buruna geldiğini anlattı.
Baba evinde yeni evlenen görümcesi ile birlikte oldukları sırada evin alt katına hırsız girdiğini ve bu hırsızla da burun buruna geldiğini belirten Budakoğlu,"8 yıl önce de yine ailemin evinde yine bir hırsız girmişti. Yine dirayetli bir şekilde müdahale ettim. O zaman yakalandı. Teşhis ettim. Aranan bir kişiydi. Şu an cezaevinde olup olmadığını bilmiyorum ama, o zamanda hırsız odadan çıkabilmek için kapıyı çekiyordu bende dışarıdan çekiyordum. Gelinimiz hamileydi; tek korkum oydu. Küçük kız kardeşim vardı evde yanlızdı. Biz yanlızdık alt katta bir şey bulamasa üst kata çıkıp kardeşime bir şey yapabilirdi. 22 yaşlarında da evimize bir hırsız girmişti. O zamanda da ben arkasından tüfekle kovalamıştım" dedi.
Necibe Budakoğlu, Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekiplerinin, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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