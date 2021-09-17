Suuçtu eko turizm projesinde sona doğru

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Suuçtu Şelâlesi ve Tabiat Parkı’nın ekolojik ve biyolojik zenginliğini dinlenme ve macera alanlarıyla buluşturacak olan ‘Eko Turizm Parkuru’nda incelemelerde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü himâyesinde Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından projelendirilen ‘Suuçtu Eko Turizm Parkuru’nun yapımında sona yaklaşıldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeyi ziyaret edenler Suuçtu Şelâlesi ve Tabiat Parkı’ndaki yeni eko turizm donatılarıyla karşılaşacak.

Etrafını saran kayın ağaçları, yeşil bitki örtüsü ve 38 metreden dökülen suyu ile dört mevsim seyrine doyum olmayan bir görüntü oluşturan Suuçtu Şelâlesi ve Tabiat Parkı'nın devamında yer alan gözden kaçan yüzü, 'çevre ve kültür değerlerinin sürdürülebilirliğini garanti altına alan turizm' olarak tanımlanan eko turizm alanına dâhil edilerek, yeni yapı ve donatılara kavuşuyor.

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk’ün eşliğinde bölgede incelemeler yapan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Proje çerçevesinde doğal çevrenin sürdürülebilirliği ilkesinden hareketle bölge 4 bin metrelik bisiklet yolu, 3.230 metrelik yürüyüş yolu, doğaya uyumlu 6 adet seyir terası, köprü ve çeşmelerle zenginleşecek.

Ayrıca yangın yönetmeliklerine uygun tedbirler alınarak, bölgenin flora ve yaban hayatının tanıtılması içinde bilgilendirme tabelaları yerleştirilecek. Eko turizm parkurunda, ziyaretçilerin treaking ve dağ bisikleti faaliyetleriyle güvenli bir şekilde vakit geçirmesinin sağlanması için piknik yapılmayacak.

Yöre insanına istihdam sağlayarak aile bütçelerine de katkıda bulunması plânlanan proje ile belli sayıdaki kişiye eko turizm eğitimi verilerek, bölge insanı zengin tabiî kaynakların fakir bekçiliğinden kurtarılacak. Projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmetine sunulacağı öğrenildi.

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