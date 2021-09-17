Huzurevi sâkinleri şehitleri andı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde kalan yaşlılar, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Pınarbaşı Şehitliği’ni ziyaret ederek, şehit ve gazilerimiz için Kur'anı kerim okuyarak dua etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi sâkinleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Pınarbaşı Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehit yakınlarının ve gazilerin de bulunduğu ziyarette, huzurevi sâkinleri Kur'anı kerim okuyarak dua etti. Duygulu ânların yaşandığı ziyarette, huzurevi sâkinleri, memleketimizin ve milletimizin şehit ve gazilere çok şey borçlu olduğunu söyledi.

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