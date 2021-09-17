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Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 - Darüşşafaka: 78

İHA

Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 - Darüşşafaka: 78

Frutti Extra Cup’un üçüncü gününde Semt 77 Yalovaspor ile Darüşşafaka karşı karşıya geldi. Maçı 7854 skorla Darüşşafaka kazandı.

Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Kerem Baki xx, Mehmet Karabilecen xx, Murat Ciner xx
Semt 77 Yalovaspor: Glenn Miller Cosey x 7, Lamont Da Sean Jones xx 13, Oğulcan Baykan xx 11, Kerem Gülmez x, Hasan Emir Gökalp x, Wendell Kerry Williams JR x 4, Can Altındağ x 2, Tunahan Dikmen x 2, Alexandre Pierre Louis Chassang x 2, Marcus Andrew Lee x 4, Mert Celep x 4, Doğan Şenli x 7
Başatrenör: Halit Recep Hakan Yavuz
Darüşşafaka: Gabriel Olaseni x 8, Troy Caupain x 6, Isaiah Pineiro x 7, Eray Akyüz xx 5, Wayne Mc Cullough xx 8, Doğuş Özdemiroğlu xx 8, Bora Yaşar xx 5, Troy Selimşav xx 12, Can Mutaf xx 10, Sinan Güler x, Nathan Boothe xx 9, Görkem Doğan x
Başantrenör: Burak Selçuk Ernak
1. Periyot: 1916 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
Devre: 3623 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 6535 (Darüşşafaka lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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