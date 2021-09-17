Frutti Extra Cup'ta final günü

Nilüfer Barış Spor Salonu’nda devam eden Frutti Extra Cup, 18 Eylül Cumartesi günü oynanacak final maçı ile sona ererecek.

İlki gerçekleşen ve gelenekselleşecek olan Frutti Extra Cup heyecanlı maçlara sahne olurken, cumartesi oynanacak maç programı kesinleşti.

14.00’te Semt77 Yalovaspor Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket 5. ve 6.'lık için, 16.30’da Aliağa Petkim Spor ALBA Berlin’in 3. ve 4.’lük için, 19.00’da da Frutti Extra Bursaspor Darüşşafaka şampiyonluk için oynayacak.

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