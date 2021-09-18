Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

Frutti Extra Cup kapsamında gerçekleşecek Frutti Fan Zone Etkinliği, 18 Eylül Cumartesi başlıyor.

Cumartesi 10.0019.00, 19 Eylül Pazar 12.0018.00 saatleri arasında Podyum Park’ta kurulacak basketbol saha alanında gerçekleştirilecek olan 3x3 Basketbol Turnuvası’na Bursalı basketbolseverlerin ilgisi yoğun oldu. 1420 yaş, 2130 yaş ve 30 yaş üstü olmak üzere 3 kategoride gerçekleşecek, toplamda 38 maçın oynanacağı turnuvanın 1. 2. ve 3. olan takımlarına ödülleri, madalya töreni ile birlikte turnuva sonunda takdim edilecek.

Ayrıca basketbolseverler; saat 19.00’da NTV’den naklen yayınlanacak Darüşşafaka Frutti Extra Bursaspor final maçını Podyum Park’taki dev ekrandan da izleyebilecekler.

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