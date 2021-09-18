Mehmet Güleryüz eserleriyle Nilüfer’de

Nilüfer Belediyesi, yeni sanat döneminin açılışını usta sanatçı Mehmet Güleryüz’ün eserlerinin yer aldığı sergi ile yaptı.

Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki sergi 17 Kasım’a kadar izlenime açık kalacak. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, yeni sanat dönemini çok özel bir sergiyle, yaşayan en iyi Türk ressamlardan biri olan Mehmet Güleryüz’ün, “Çizgi Hali” isimli sergisi ile yaptı. Usta sanatçı Mehmet Güleryüz’ün son dönem eserleri, Nilüfer Belediyesi Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu.

Eleştirel ve dışavurumcu üslubu ile Türkiye sanat sahnesinde kendisine özel ve ayrıcalıklı bir yer edinen Mehmet Güleryüz’ün “Çizgi Hali” isimli sergisinin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile sanatçının oğlu ve aynı zamanda serginin küratörü Kerimcan Güleryüz de katıldı. Açılış töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mehmet Güleryüz’ün sergisine ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek, “O sadece bir ressam değil, aynı zamanda yazar, tiyatro sanatçısı ve heykel sanatçısı. Yani sanatın pek çok alanında varlık göstermiş, eserler üretmiş bir sanatçı. Mehmet Güleryüz’ün temel meselesi, insan. Resimlerinde insanı temel alan, insanı anlamaya ve anlatmaya çalışan bir sanatçı. İnsan üzerine, toplum üzerine kafa yoran ve düşündüklerini bir filozof gibi katman katman tuvale yansıtan bir ressam. Aynı zamanda kadınların sorunlarına da kafa yoran feminist bir ressam” diye konuştu. Başkan Erdem, bütün Bursalıları bu özel sergiye davet etti. Kerimcan Güleryüz de babasının yurtdışında olması nedeniyle serginin açılışına katılamadığını belirterek, Bursa’da sanatseverlerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Mehmet Güleryüz’ün eserlerinin yer aldığı “Çizgi Hali” isimli sergi 17 Kasım’a kadar Nâzım Hikmet Kültürevi’nde, 2. kattaki sergi alanında ve Yeraltı Sanat Galerisi’nde izlenime açık kalacak.

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