'Turşu göçü' ilçede nüfusu ikiye katlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Turşu göçü' ilçede nüfusu ikiye katlıyor

DHA

'Turşu göçü' ilçede nüfusu ikiye katlıyor


Muammer İRTEMSemih ŞAHİNHasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da turşusuyla ünlenen Gedelek Mahallesi, 4 aylık turşu sezonunda ortaya çıkan iş gücü açığı nedeniyle göç alıyor. Turşu sezonunda köyün nüfusunun 2 katına çıktığını söyleyen muhtar Mehmet Dönmez, "Gedelek, turşu sayesinde göç veren değil göç alan bir köydür" dedi.
Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi, Türkiye'nin turşu ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Turşusu ile ünlenen mahallede, mayıs ile ekim ayları arasında yüz binlerce ton turşuyu yapmak için yoğun mesai harcanıyor. Sezonun başlamasıyla ortaya çıkan iş gücü açığı, çevre ilçe ve illerden gelen mevsimlik işçilerle karşılanıyor. Toplamda 70 turşu imalathanesi bulunan, 1600 kişinin yaşadığı Gedelek'in nüfusu, mayıs ile ekim ayları arasında 3 bine çıkıyor. Sezonluk gelen işçilerin bazıları mahallerinde, birçoğu ise Orhangazi ve çevre ilçelerde kiraladıkları evlerde kalıyor.
'TURŞUNUN ADINI DUYAN KÖYÜMÜZE GELİYOR'
Ailelerinin geçimlerini turşu ile karşıladıklarını söyleyen üretici Yakup Yalçın, "Sezon, yoğun geçiyor. Köyümüze gelen işçiler bize, biz de onlara bu destek sağlıyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı turşu olduğu için burası dünyaca ünlü bir yer. Mayıs, haziran ve temmuz aylarında buraya çok sayıda insan gelir. Bizlere yardımcı olurlar. Hep beraber turşumuzu yapar gereken yerlere göndeririz. Turşumuz, 1950'li yıllardan başlayarak bu zamana kadar gelmiştir. Bundan sonra da bizler ve bizden sonraki gelen nesiller olarak turşuyu daha da iyi yerlere götürmek istiyoruz. Gedelek'in normalde nüfusu bin 700 civarlarında. Turşu sezonu başladığı zaman nüfusumuz 3 bin kişiye kadar çıkıyor. Turşu sezonu bitene kadar başka illerden gelen mevsimlik işçiler oluyor. Hem çalışmak isteyen kadınlar evlerine destek oluyorlar hem de bize destek oluyorlar. Haziranda başlayan turşu sezonu, temmuzun ortasından sonra yoğunlaşır. Bir yandan mal gelir bir yandan temizlenir bir taraftan işlemesi olur. Nefes alacak zamanımız kalmıyor. Bazı zamanlar işleri yetiştiremediğimiz oluyor. Sabah 8'de başlarız, akşam 11'e kadar çalışmaya devam ederiz. Bu yaklaşık 4 ay sürüyor. Turşu sezonu bittikten sonra herkes kendi turşusunu çıkarıp satmaya başlıyor. Gedelek'in ismini duyan, turşunun ismini duyan köyümüze geliyor. Buradan aldıkları turşudan memnun kalarak geri gidiyorlar" diye konuştu. 
'TURŞUYLA GÖÇ ALAN BİR YER'
Gedelek Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Dönmez ise "Gedelek, turşu sayesinde göç veren değil göç alan bir köydür. Köyümüzde istihdam vardır. Gençlerimiz ve dışarıdan gelen vatandaşlarımız vardır. Burası küçük bir İstanbul'dur. Köy nüfusumuz normalde 1700 civarındadır. Yazın dışarıdan gelenlere birlikte nüfusumuz 3 bin, 4 bin civarına çıkmaktadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN-Hasan BOZBEY
2021-09-18 12:43:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da apartta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da apartta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
BUTTİM’e 112 istasyonu açıldı
YEREL HABERLER BUTTİM’e 112 istasyonu açıldı
‘Sırça Kümes’ Bursalı sanatseverlerle buluşuyor
YEREL HABERLER ‘Sırça Kümes’ Bursalı sanatseverlerle buluşuyor
Mehmet Güleryüz eserleriyle Nilüfer’de
YEREL HABERLER Mehmet Güleryüz eserleriyle Nilüfer’de
Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor
(Özel) Gören inanamıyor, sadece bıyıkları sarı
YEREL HABERLER (Özel) Gören inanamıyor, sadece bıyıkları sarı
"Kuzey Makedonya’daki nüfus sayımı soydaşlarımızın haklarını belirleyecek” Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, RUMELİFED Başkanı Şaban Gülşen ve üyelerle biraraya geldi
YEREL HABERLER "Kuzey Makedonya’daki nüfus sayımı soydaşlarımızın ...
İclal Aydın güzelleşmek için 345 kilometre yol kat etti
YEREL HABERLER İclal Aydın güzelleşmek için 345 kilometre yol kat ...
(Özel) Yargıtay'dan emsal miras kararı Yargıtay: "Hayırsız evlada miras yok"
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay'dan emsal miras kararı Yargıtay: ...
(Özel) Kayalıklardan düşerek yaralanan kör ayı yeni yuvasına kavuştu Doğuştan gözleri görmeyen yavru ayının durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER (Özel) Kayalıklardan düşerek yaralanan kör ayı yeni ...
Bursa’da askıda simit uygulaması
YEREL HABERLER Bursa’da askıda simit uygulaması
Aracında sızan alkollü sürücüden pes dedirten davranış
YEREL HABERLER Aracında sızan alkollü sürücüden pes dedirten ...
Dünya Şampiyonu Enes Uslu dünya evine girdi
YEREL HABERLER Dünya Şampiyonu Enes Uslu dünya evine girdi
Frutti Extra Cup'ta final günü
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup'ta final günü
Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor
Bursaspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Frutti Extra Cup: ALBA Berlin: 101 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 92
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup: ALBA Berlin: 101 - Yukatel ...
Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci
Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 - Darüşşafaka: 78
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 - ...
Kahramanlar müzede
YEREL HABERLER Kahramanlar müzede
RUMELİSİAD yönetimi Panoramik Müzeye hayran kaldı
YEREL HABERLER RUMELİSİAD yönetimi Panoramik Müzeye hayran kaldı
Başkan Erdem Işıktepe’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Erdem Işıktepe’de incelemelerde bulundu
TIR'dan indirilen trafonun altında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER TIR'dan indirilen trafonun altında kalan işçi öldü
Huzurevi sâkinleri şehitleri andı
YEREL HABERLER Huzurevi sâkinleri şehitleri andı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.