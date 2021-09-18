Bursa’da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı Bursa’da ehliyetsiz sürücü sokak üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarptı, mahalleli linç etmek istedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı Bursa’da ehliyetsiz sürücü sokak üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarptı, mahalleli linç etmek istedi

İHA

Bursa’da ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı Bursa’da ehliyetsiz sürücü sokak üzerinde bulunan park halindeki araçlara çarptı, mahalleli linç etmek istedi

Bursa’da akşam saatlerinde yaşı küçük ehliyetsiz bir çocuk babasının arabasını kaçırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk sokak üzerinde park halinde bulunan araçlara çarparak zor durabildi. Mahalle çocuğu linç etmek isterken olay yerine gelen polis ekipleri çocuğu mahallelinin elinden kurtardı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz yaşı küçük çocuk babasından izinsiz arabanın anahtarını kaçırarak trafiğe çıktı. Bir süre ilerledikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden genç park halinde bulunan otomobillere çarparak zor durabildi. Mahalleli çocuğu linç etmek isterken olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çocuğu mahallelinin linç etmesinden kurtardı. Ehliyetsiz çocuk sürücü polis merkezine götürüldü. Mahalleli aileye tepki gösterirken, maddi zararın büyük olduğu öğrenildi. Araçlarında zararı olan mahalleli şikayetçi olurken taraflar polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Turşu göçü' ilçede nüfusu ikiye katlıyor
YEREL HABERLER 'Turşu göçü' ilçede nüfusu ikiye katlıyor
Bursa'da apartta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da apartta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
BUTTİM’e 112 istasyonu açıldı
YEREL HABERLER BUTTİM’e 112 istasyonu açıldı
‘Sırça Kümes’ Bursalı sanatseverlerle buluşuyor
YEREL HABERLER ‘Sırça Kümes’ Bursalı sanatseverlerle buluşuyor
Mehmet Güleryüz eserleriyle Nilüfer’de
YEREL HABERLER Mehmet Güleryüz eserleriyle Nilüfer’de
Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor
(Özel) Gören inanamıyor, sadece bıyıkları sarı
YEREL HABERLER (Özel) Gören inanamıyor, sadece bıyıkları sarı
"Kuzey Makedonya’daki nüfus sayımı soydaşlarımızın haklarını belirleyecek” Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, RUMELİFED Başkanı Şaban Gülşen ve üyelerle biraraya geldi
YEREL HABERLER "Kuzey Makedonya’daki nüfus sayımı soydaşlarımızın ...
İclal Aydın güzelleşmek için 345 kilometre yol kat etti
YEREL HABERLER İclal Aydın güzelleşmek için 345 kilometre yol kat ...
(Özel) Yargıtay'dan emsal miras kararı Yargıtay: "Hayırsız evlada miras yok"
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay'dan emsal miras kararı Yargıtay: ...
(Özel) Kayalıklardan düşerek yaralanan kör ayı yeni yuvasına kavuştu Doğuştan gözleri görmeyen yavru ayının durumu iyiye gidiyor
YEREL HABERLER (Özel) Kayalıklardan düşerek yaralanan kör ayı yeni ...
Bursa’da askıda simit uygulaması
YEREL HABERLER Bursa’da askıda simit uygulaması
Aracında sızan alkollü sürücüden pes dedirten davranış
YEREL HABERLER Aracında sızan alkollü sürücüden pes dedirten ...
Dünya Şampiyonu Enes Uslu dünya evine girdi
YEREL HABERLER Dünya Şampiyonu Enes Uslu dünya evine girdi
Frutti Extra Cup'ta final günü
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup'ta final günü
Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor
Bursaspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Frutti Extra Cup: ALBA Berlin: 101 - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 92
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup: ALBA Berlin: 101 - Yukatel ...
Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci
Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 - Darüşşafaka: 78
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 54 - ...
Kahramanlar müzede
YEREL HABERLER Kahramanlar müzede
RUMELİSİAD yönetimi Panoramik Müzeye hayran kaldı
YEREL HABERLER RUMELİSİAD yönetimi Panoramik Müzeye hayran kaldı
Başkan Erdem Işıktepe’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Erdem Işıktepe’de incelemelerde bulundu
TIR'dan indirilen trafonun altında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER TIR'dan indirilen trafonun altında kalan işçi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.