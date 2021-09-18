Alkollü sürücü, yol ortasına park ettiği araçta uyurken yakalandı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, 3 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Ersin K. (26), polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yol ortasında durdurduğu aracın içinde uyurken yakalandı. 1.30 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el koyulurken, 2 bin 282 TL ceza uygulandı.

Olay, gece İnegöl-Yenişehir yolunda meydana geldi. İlçe merkezinde sürücünün, tehlikeli olarak seyir halinde olduğu bilgisi üzerine İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 55 VA 750 plakalı minibüsle kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen sürücünün peşine düşen ekipler, durdurmak istedi. Sürücü 2 kez daha kırmızı ışık ihlali yaparak, yoluna devam etti. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler istendi.

1.30 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

15 dakikalık takibin ardından ekipler, aracın İnegöl-Yenişehir yolunun ortasında park halinde olduğunu fark etti. Aracın yanına giden polis, sürücünün direksiyon başında uyuduğunu gördü. Uzun uğraşlar sonucu uyandırılan sürücü Ersin K.´nin 1.30 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkol aldıktan sonra uykusu geldiği için aracı durdurarak, uyumak istediğini belirten Ersin K., "Personeli evlerine bıraktım. 3 tane içtim, sonra uykum gelmiş. Uyumuş kalmışım yol ortasında" dedi.

Ehliyetine 6 ay süreyle el koyulan Ersin K.´ye, '3 kez kırmızı ışık ihlali yapmak'tan 942 TL ve 'alkollü araç kullanmak'tan 1340 TL olmak üzere toplam 2 bin 282 TL ceza uygulandı. Çekiciyle kaldırılan minibüs, emniyet otoparkına götürülürken gözaltına alınan Ersin K.´nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-09-18 13:23:27



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