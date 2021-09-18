Bursaspor’da Tuzlaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor, Tuzlaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Yeşilbeyazlılar son idmanda taktik çalıştı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün saat 14.00'de Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde İstanbul'a hareket edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.