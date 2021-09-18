Bursa'da çaldıkları otomobili dereye attılar

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Bursa’nın Karacabey ilçesinde otomobil hırsızlarının çaldığı bir otomobil, dereye atılmış olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan bir derenin içinde otomobil olduğunu gören vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. 16 FG 946 plakalı otomobil, olay yerine gelen deniz polisi tarafından çekici yardımıyla kenarı çıkarıldı.

Yapılan incelemede çalıntı olduğu tespit edilen otomobilin, çalındıktan kısa bir süre sonra dereye atıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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