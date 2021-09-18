Mustafakemalpaşa Kara incir'in yeni merkezi olacak

Dünyanın en lezzetli inciri olan 'Akçapınar Kara İnciri', Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Kara İncir Festivali ile görücüye çıktı.

Akçapınar Kara İnciri'nin tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak maksadıyla Mustafakemalpaşa Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Kara İncir Festivali" Akçapınar mahallesinde yapıldı. Misafirlere bal gibi incirler ve incir ürünleri ikram edilirken, festivalin odak noktası 1 dakika da en çok incir yeme yarışması oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesi renkli anlara sahne olurken katılımcılara hediye çeki takdim edildi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Bu yıl ilk kez yapılan festivalin geleneksel hale gelmesi ve nesiller boyu sürmesi için yola çıktıklarını belirterek, "Dünya var olduğundan beri belki de burada olan meyvemizi bugün ilk kez tanıtmak için atak yapıyoruz. Belki de bölgemize en fazla katma değer katan mahallemizi onurlandırıyoruz. Kemalpaşa tatlısı coğrafi işaretle koruma altına alındı. Lezzetiyle dünyaya nam salmış Akçapınar Kara İnciri'nin de tescillenebileceğini ve Mustafakemalpaşa'nın tarımsal ürünleriyle marka bir şehir olma yolunda hızlı ilerliyor" dedi.

Yaklaşık 1 aydır festival için hazırlık yapıldığını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Akçapınar Mahallesinin kara incir ile ülke ekonomisine katkı sağladığına bizzat şahidiz. Dolayısıyla artık bu değeri taçlandırmanın zamanı gelmişti geçiyor. Bizler her bölgeyi kalkındırarak her mahalleyi hareketlendirerek kadınların da yer aldığı istihdam olanaklarını arttırarak kadın elinin değdiği güçlü bir ekonomi inşa etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Akçapınar Mahalle Muhtarı Ahmet Seymen, yılda 800 ton kara incir üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, kara inciri iç piyasanın yanı sıra dünya pazarına ihracat yaptıklarını ifade etti.

Festivale Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Bursa İl Tarım Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, İlçe Tarım Müdürü Dursun Demirci, Akçapınar mahalle muhtarı Ahmet Seymen, Belediye Başkan yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, incir üreticileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Festivalde sahne alan Mustafakemalpaşa Belediyesi Bando takımı gösteri yaparken Bursa Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği korosu da sevilen türküleri seslendirdi.

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