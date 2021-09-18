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Büyükataman: “Bu ülkede Kürt sorunu yoktur” "Dün olduğu gibi bugünde Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

İHA

Büyükataman: “Bu ülkede Kürt sorunu yoktur” "Dün olduğu gibi bugünde Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

MHP İstişare toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyük Ataman, “Bu ülkede Kürt sorunu yoktur. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü, bu ülkeyi vatan olarak kabul eden anlayışı, bu ülkenin vatanını bayrağını ezanını benim gibi koruyup ve saygı duyduğu müddetçe bizim baş tacımdır” dedi.
Osmanlı’nın İlk Başşehir Yenişehir’de düzenlenen MHP İstişare toplantısı geniş ve coşkulu bir kalabalık eşliğinde yapıldı.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tarihi Sinanpaşa Külliyesinde düzenlenen MHP İstişare toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyük Ataman, MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren, Ülkü Ocakları Yenişehir ilçe başkanı Ahmet Çekil, İl yönetimi ilçe başkanları STK temsilcileri oda ve sendika başkanları, muhtarlar ve protokol üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Bizleri bugün burada şereflendiren Genel Sekreterimize, Milletvekilimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan ilçe teşkilatımız, ülkü ocaklarımız, İl Başkanımız, ilçe Başkanımız, il yöneticilerimiz, kadın kollarımız ve Cumhur İttifakımız ortağı AK Partili yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hep birlikte halkımıza hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.
Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Bizlere soruyorlar neden ittifak yaptınız diye açıklayayım. Tehlikeyi bozan iki lider vardı. Biri Genel Başkanımız liderimiz Devlet Bahçeli diğeri de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Diğerleri ne yazık ki piyasada yoktular. Benim partimin ve hareketimin lideri Devlet Bahçeli, seçilmiş ve demokratik yollarla hükümeti ve devleti yönetmekte olan iktidarın yanındayız tavrıyla dengeyi tamamen bozdu. Cumhurbaşkanı vatandaşı sokağa çağıran ve dik duran tavrıyla başarılı oldu. Eğer Allah korusun başarılı olsalar idi 70 bin PKK’lı güneyden giriyordu. Türkiye işgale uğruyordu. Yunan’ın ne yapacağı belli değildi. Bize çok sık soruyorlar hangi Genel Müdürlüğü aldınız? Biz pazarlık yapmadık genel müdürlük almadık. Hangi Bakanlığı aldınız? Almadık siyaset menfaat işi değildir. Biz karşılıksız mevcut iktidarı destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz” diye konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri Bursa Milletvekili İsmet Büyük Ataman, “Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alacağız. Ve ilk turda inşallah dün olduğu gibi bu aziz milletin veraseti ve sağduyusu sayesinde bütün oyunları boşa çıkartarak bütün kuşatmaları yararak bütün senaryoları o sandığa gömerek Cumhurbaşkanımız ilk turda seçerek parlamento çoğunluğunu da Cumhur ittifakının alması için hep birlikte üzerimize düşeni mutlaka yerine getireceğiz. Birilerinin Kürt sorununu ifadeleri konuşarak halledeceğiz diyorlar. Türkiye’de bir Kürt sorunumu var? Bu ülkede yaşayan her bir vatandaşımız bu vatanın has evlatlarıdır. Kendisini nasıl ifade ediyorsa etsin. Bize her biri Cenabı hakkın birer mukaddes emanetidir. Biz herkesi o gözle görüyoruz. Bu emaneti hiçbir zaman ayırt etmedik. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü, bu ülkeyi vatan olarak kabul eden anlayışı, bu ülkenin vatanını bayrağını ezanını benim gibi koruyup ve saygı duyduğu müddetçe benim baş tacımdır. Evet, bu ülkede bir sorun var 40 yıldır uğraştığımız. Bu milletin ve devletin başına musallat edilmiş maddi manevi ciddi bedeller ödememize sebep olmuş bir bela var bir musibet var. Bu Kürt sorunu değil, bu terör sorunudur. PKK terörüdür. Bunun kimler tarafından organize edildiğini, yönlendirildiğini finans edildiğini yaşayan her vatandaşımız biliyor. Siz neyi halledeceksiniz? Hangi Kürt sorunundan bahsediyorsunuz” diye konuştu.
Toplantının sonunda Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir belediyesi tarafından yapılan hizmetler ve çalışmalar hakkında yerinde bilgilendirme yaptı.

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