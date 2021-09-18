Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 59 - Merkezefendi Belediyesi Basket: 56

Frutti Extra Cup’un son gününde 4’üncülük için Semt 77 Yalovaspor ile Merkezefendi Belediyesi Basket karşılaştı. Müsabaka 5956 Semt 77 Yalovaspor lehine sonuçlandı.
Salon: Nilüfer Barış
Hakemler: Mehmet Karabilecek xxx, Duhan Köyiçi xx, Candemir Tabak xx
Semt 77 Yalovaspor: Glenn Miller Cosey x 5, Lamont Da Sean Jones xxx 17, Oğulcan Baykan x, Kerem Gülmez x, Wendell Kerry Williams JR xxx 16, Can Altındağ xx 4, Tunahan Dikmen x 4, Alexandre Pierre Louis Chassang x 5, Marcus Andrew Lee x 4, Mert Celep x, Doğan Şenli x
Başatrenör: Halit Recep Hakan Yavuz
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Jeremy Mayhew Hollowel xx 10, Adam Terrell Smith xx 10, Zwecyl Davonte Upson x, Emircan Koşut x 1, Serkan Menteşe x, Altan Erol x 5, Yiğitcan Turna x, Ümit Sonkol x 4, Rihards Lomazs x 2, Hakan Yapar xx 14, Thomas Akyazılı x 6, Nathan Michael Sestina x 4
Başatrenör: İnanç Koç
1.Periyod: 209 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
Devre: 2826 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
3.Periyod: 4434 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.