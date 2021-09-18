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Bakan Gül: "Milletimizin, projesi olmayan milletin derdini dert edinmeyen muhalefete ayıracağı vakit yok" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Onlar tekli aday çoklu aday ile uğraşadursun. Cumhur İttifakı'nın kararı nettir. Adayımız, 19 yıldır milletimizle yol yürümüş Recep Tayyip Erdoğan'dır"

İHA

Bakan Gül: "Milletimizin, projesi olmayan milletin derdini dert edinmeyen muhalefete ayıracağı vakit yok" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Onlar tekli aday çoklu aday ile uğraşadursun. Cumhur İttifakı'nın kararı nettir. Adayımız, 19 yıldır milletimizle yol yürümüş Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Türkiye'nin sorunlarını çözmüş olan tek siyasi hareket AK Parti olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Muhalefetin bir projesi bulunmamakta, sorunları çözme vizyonu asla bulunmamakta. Bundan sonra da milletimiz, bu ülke için projesi olan, katkısı olan AK Parti ile yol yürüyecektir. Projesi olmayan milletin derdini dert edinmeyen muhalefete milletimizin ayıracağı vakit yoktur. 2023'e girerken, onlar tekli aday çoklu aday ile uğraşadursun. Cumhur İttifakı'nın kararı nettir. Adayımız, 19 yıldır milletimizle yol yürümüş Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bursa Valiliği'ndeki ziyaretinin ardından AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na geçen Adalet Bakanı Gül, teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Gül, "Bursa, sanayisiyle, istihdamıyla, ekonomisiyle daha da güçlenen bir şehrimiz. Bu konuda da Türkiye'nin katma değerine çok önemli katkılarda bulunuyor. Türkiye'ye değer katan bir şehir. AK Parti 84 milyonun partisidir. AK Parti'nin tabelasını millet asmıştır, 84 milyonun partisi olarak devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha güçlü Türkiye başarısına ilerlemektedir. AK Parti, millet ile beraber yürüyecek, milletimizin ne derdi varsa bunu çözecek olan yine AK Parti'dir. Milletimiz de bunu yakından takip etmekte. Biz de teşkilat olarak, milletimizle el ele kol kola aynı türküyü söyleyerek yola devam edeceğiz" dedi.
AK Parti öncesinde Türkiye'nin ekonomik ve hizmet alanlarında çok geride olduğuna işaret eden Adalet Bakanı Gül, "Türkiye, 2002 ile beraber yeni bir sayfaya dahil oldu. 19 yılda yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımız, yine milletimizin gündemdedir. Milletimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geleceğe güvenle bakmaktadır. Adalet hizmetleri anlamında da çok değerli katkılar yaptık. Bölge adliye binalarımızı, Karacabey'de, İznik'te, Gemlik'te, Orhangazi'de hizmetinize sunduk. 2 yıl önce Bölge Adliye Mahkemesi'ni kurduk. Bu alanda da Bursa'yı merkez haline getirdik. Çok önemli bir adım olarak Bölge İdari Mahkemesi'ni kurduk. Üretimin, ticaretin merkezi olan Bursa yargısal anlamda da merkez oldu. Türkiye'nin sorunlarını çözmüş olan tek siyasi hareket AK Parti dedik. Muhalefetin bir projesi bulunmamakta, sorunları çözme vizyonu asla bulunmamakta. Bundan sonra da milletimiz, bu ülke için projesi olan, katkısı olan AK Parti ile yol yürüyecektir. Projesi olmayan milletin derdini dert edinmeyen muhalefete milletimizin ayıracağı vakit yoktur. 2023'e girerken, onlar tekli aday çoklu aday ile uğraşadursun, Cumhur İttifakı'nın kararı nettir; adayımız bellidir, 19 yıldır milletimizle yol yürümüş Recep Tayyip Erdoğan'dır" şeklinde konuştu.
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da, "Bursa diğer illerden çok daha farklı özelliklere sahip, hem sanayi, ticaret, hem de turizm kenti. Ciddi manada göç alan bir şehir. Dolayısıyla bu büyüme esnasında sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerine en iyi ulaşan şehirlerden bir tanesi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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