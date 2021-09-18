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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’den danışma toplantısı

İHA

AK Parti’den danışma toplantısı

Mustafakemalpaşa AK Parti Teşkilatı’nın düzenlediği Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, ulaşım projelerine önem verdiklerini söyledi.
Mustafakemalpaşa’nın birçok mahallesinde sıcak asfalt çalışması yürütüldüğünü, Yalıntaş Kavşağı’nın yapımı içinse sorunların çözüldüğünü söyleyen Esgin, ETİBOR için müjde verirken, Tümbüldek Kaplıcalar Bölgesi’ne ilişkinse yeni girişimler olduğunu kaydetti.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise Lalaşahin TOKİ konutları için ihale tarihi olarak 1 Kasım’ı işaret etti. Mustafakemalpaşa AK Parti Teşkilatı’nın 51. Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Toplantıya; AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti Mustafakemalpaşa Başkanı Murat Hallaçoğlu, kadın ve gençlik kolları üyeleri, mahalle temsilcileri ile birlikte muhtarlar katıldı.
Toplantının açılışında konuşan AK Parti Mustafakemalpaşa Başkanı Murat Hallaçoğlu, AK Parti’nin bir hizmet hareketi olduğunu belirterek, geçmiş dönemlerde partiye hizmet edenlere teşekkür etti. Hallaçoğlu, faaliyet raporunun masaya yatırıldığı toplantıda Mustafakemalpaşa’daki yatırımların hızla süreceğini kaydetti. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise süren altyapı çalışmaları hakkında bilgiler verdiği konuşmasında, Gençlik Merkezi’nin 2022 sonunda hazır olacağını belirtti.
‘Termal turizm için çalışıyoruz’
Aşı çağrısı yaptığı konuşmasında Mustafakemalpaşa’nın ulaşım yatırımları hakkında bilgiler veren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 1400 kilometrelik yol ağında yeni çalışmalar yapıldığını ifade etti. Gençlik Merkezi’nin çok değerli bir proje olduğunu söyleyen, Kirmasti Dere Projesi’nin de tamamlanması için çalıştıklarını dile getiren Milletvekili Esgin; “Tarımsal üretimi ‘milli güvenlik meselesi’ olarak görüyoruz. Bu konu da çiftçiyi mağdur edecek bir pozisyona hiçbir zaman girmeyiz” dedi. Konuşmasında, OSB’ye yeni yatırımlar gelmesi için mücadele ettiklerini ifade eden Milletvekili Mustafa Esgin; “ 10 milyon tonluk bor çıkarılması planlanan ETİBOR için 250 milyon TL’lik bir ihale yapılacak” derken bacasız fabrika içinse şu değerlendirmede bulundu; “Tümbüldekiçin yıllardır çalışıyoruz. Potansiyelimize güveniyoruz. Burada hizmet sektörü içinde bir istihdam oluşturulacak. Dünya çapında bir termal turizm destinasyonunu, 3. yaş bir yaşam merkezini Mustafakemalpaşa’ya kazandıracağız.” Toplantıda, Murat Hallaçoğlu tarafından AK Parti’nin önceki dönem başkanlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabı hediye edildi.

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