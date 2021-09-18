Adalet Bakanı Gül: "53 ülke imzaladık, Singapur Anlaşması çok önemli bir başarıdır" Bakan Gül, BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi'ni açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Bakanı Gül: "53 ülke imzaladık, Singapur Anlaşması çok önemli bir başarıdır" Bakan Gül, BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi'ni açtı

İHA

Adalet Bakanı Gül: "53 ülke imzaladık, Singapur Anlaşması çok önemli bir başarıdır" Bakan Gül, BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi'ni açtı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Singapur Anlaşması'nın çok önemli bir anlaşma olduğunu belirterek, "53 ülke imzaladık. Böylece Bursa'daki bir iş insanımızın ABD'de yapmış olduğu sözleşmede, ihtilafı çözmek üzere ABD'de ya da Bursa'da arabuluculuk merkezinde iki taraf anlaştığında hem Bursa'daki mahkemeler, hem ABD'deki mahkemeler bunu kabul ediyor. New York'taki iş insanı ya da firma ile anlaşma yaptığında, bu anlaşmayı çözmek üzere Bursa Arabulucuk Merkezi'nde bu meseleyi çözdüğünde, artık New York mahkemeleri de bunu tanıyor, Bursa mahkemeleri de tanıyor. Bu çok önemli bir başarıdır." dedi.

BTSO Tahkim ve Arabulucuk Merkezi'nin açılışını katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, binanın ekonomi ve hukuk dünyasına hayırlı olmasını diledi. Türkiye'nin alternatif çözüm yolları itibariyle dünyaya örnek teşkil edecek önemli yasal değişiklikleri, kurumsal mekanizmaları kazandırdığına işaret eden Adalet Bakanı Gül, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda da alternatif çözüm yolları önemli bir hedef olarak milletimize taahhütlerimizden biridir. Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık da yine bu çerçevede önemli bir başlık olarak karşımızdadır. Uyuşmazlıkların dostane çözümlerle yöntemlerle çözülmesi, önümüzdeki süreçte de yakından takip edeceğimiz bir çalışma olacaktır. 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk getirildi ve 2020 yılında da tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk sisteme kazandırılmış oldu" diye konuştu.

Konu ile ilgili veriler paylaşan Adalet Bakanı Gül, "2013'ten beri ihtiyari arabuluculukta 690 bin dosyadan, 598 bin dosyada uzlaşma sağlanmış, yüzde 98’dir. 2018'den sisteme dahil olan zorunlu dava şartı olarak iş uyuşmazlıklarında 1 milyon 204 bin dosyanın müzakeresi tamamlanmış, bunların da 713 bini anlaşma ile sonuçlanmış, yani yüzde 59’dir. Ticari davalarda da, 2019'da başladık, 346 bin dosyanın 183 bin dosyası arabuluculuk ile sonuçlanmış. Tüketici uyuşmazlıkları da 39 bin dosya anlaşma ile sonuçlanmış. Ticari davalarda da yüzde 53 başarı oranı var. Böylece arabulucularımız toplam 1 milyon 533 bin tarafın el sıkışmasına öncülük yapmış. Bu çok önemli, özellikle ticari uyuşmazlıklar her geçen gün belirsizliğe sebep vermektedir, hukuki öngörülebilirlik burada çok önemlidir. O yüzden arabulucuk, ticari ihtilaflarda çok önemli bir çözüm noktasıdır" şeklinde konuştu.

Singapur Anlaşması'nın çok önemli bir anlaşma olduğunu kaydeden Adalet Bakanı Gül, "53 ülke imzaladık. Böylece Bursa'daki bir iş insanımızın ABD'de yapmış olduğu sözleşmede, ihtilafı çözmek üzere ABD'de ya da Bursa'da arabuluculuk merkezinde iki taraf anlaştığında hem Bursa'daki mahkemeler, hem ABD'deki mahkemeler bunu kabul ediyor. New York'taki iş insanı ya da firma ile anlaşma yaptığında, bu anlaşmayı çözmek üzere Bursa Arabulucuk Merkezi'nde bu meseleyi çözdüğünde, artık New York mahkemeleri de bunu tanıyor, Bursa mahkemeleri de tanıyor. Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu çok önemli bir başarıdır. 53 ülkede geçerli olacak. Hukuk kolaylaştırıcıdır, hukuk sorunları çözer. Hangi sosyal kesim olursa olsun, tüm sorunları çözmek için vardır. Bu çerçevede önemli adımların başarı ile uygulanması hedeflerimizden bir tanesi" dedi.

Vatandaşın devletten alacağı, tazminat talebi varsa bu meselenin bir masa etrafında oturularak çözüleceğini kaydeden Adalet Bakanı Gül, "2 milyondan fazla böylece dava var, biz bu davaların da masa etrafında konuşulmasının doğru olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yürürlüğe girmesinin çok anlamlı olacağına inanıyoruz böylece devlet ile vatandaş mahkemelik olmayacak, kim hakka ulaşmak istiyorsa kolay bir şekilde ulaşacak. Hukuki öngörülebilirlik, şeffaflık anlamında önemli bir netice olacak" diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da yaptığı konuşmada, "BTSO, 2015 yılında ülkemizdeki odalar arasında arabuluculuk merkezini hayata geçiren ilk oda unvanını da taşımaktadır. Bursa, bu konuda nüfusa oranla en başarılı konumdadır" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ise, “Girişimci ruhu ve nitelikli insan kaynağıyla bugüne kadar birçok ilki başaran Bursa’yı Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 idealleri doğrultusunda ihracat odaklı sanayi ve teknolojiye dayalı üretimle dünyanın en önemli üretim merkezleri arasına taşımak istiyoruz. Küresel ekonomiye katma değerli üretim gücü yüksek şehirlerin ve bölgelerin yön verdiği bir dönemde bursa ticaret ve sanayi odası olarak 2013 yılından itibaren Bursa’da ortak akılla yeni bir dönüşüm hamlesinin startını verdik. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve devlet politikalarımızla bütünleşen makro düzeyde yaklaşık 60 proje geliştirdik” dedi.

Yargı reformuna dönük olarak iş dünyası ile istişare içerisinde hayata geçirilen tüm uygulamalar için Adalet Bakanı Gül'e ve bakanlık bürokratlarına teşekkür eden BTSO Başkanı Burkay, "Korona virüs salgını bazı sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın faaliyetlerini durdurdu. Bu kapsamda kira sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da artmaya başladı. Salgın tedbirleri kapsamında kapanan ve kısıtlı çalışan işletmelerimizin kira ödemeleri konusunda mücbir sebep külfetini taraflar arasına eşit şekilde bölen; kiralayan, kiracı ve devletin aynı oranda pay alacağı bir sistemin tüm taraflar açısından en makul çözüm yöntemi olacağına inanıyoruz. Bazı istisnalar dışında mahkeme kararları kesinleşmeden icra takibine alınmakta ve mahkeme kararının icra takibine konulması ile birlikte başta icra vekalet ücreti olmak üzere pek çok icra takip masrafı ile karşılaşılmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak üyelerimizden gelen taleplerde, mahkeme kararları davayı kaybeden tarafa henüz tebliğ edilmeden; davayı kazanan tarafça doğrudan icra takibine konu edilmekte, davayı kaybeden taraf henüz hükmün detaylarını öğrenemeden ve ödeme için kendisine bir süre tanınmadan icra emri ile karşı karşıya kalmakta ve pek çok ilave masrafı ödemek zorunda bırakılmaktadır. Bu konudaki uygulamanın da özden geçirilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar, hazırladıkları projeleri Başkan Erdem’e sundu
YEREL HABERLER Çocuklar, hazırladıkları projeleri Başkan Erdem’e ...
Frutti Extra Cup üçüncüsü Aliağa Petkim oldu
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup üçüncüsü Aliağa Petkim oldu
Yıldırım’ın çöplerini topladılar
YEREL HABERLER Yıldırım’ın çöplerini topladılar
Başkan Erdem’den çağrı: İnciri üreticiden alın
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den çağrı: İnciri üreticiden alın
Bursaspor deplasmanda Tuzlaspor’la karşı karşıya gelecek
YEREL HABERLER Bursaspor deplasmanda Tuzlaspor’la karşı karşıya ...
AK Parti’den danışma toplantısı
YEREL HABERLER AK Parti’den danışma toplantısı
Marmarabirlik ihracatta 7. ödülünü aldı
YEREL HABERLER Marmarabirlik ihracatta 7. ödülünü aldı
Bursa'daki yangın havadan destekle söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'daki yangın havadan destekle söndürüldü
Macera ve doğa tutkunları Bursa’da buluştu
YEREL HABERLER Macera ve doğa tutkunları Bursa’da buluştu
Temiz çevre için çöp topladılar
YEREL HABERLER Temiz çevre için çöp topladılar
Avrupa Hareketlilik Haftası bütün hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Avrupa Hareketlilik Haftası bütün hızıyla sürüyor
Adalet Bakanı Gül: Türkiye, AK Parti ile yol yürüyecektir
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: Türkiye, AK Parti ile yol ...
Bakan Gül: "Milletimizin, projesi olmayan milletin derdini dert edinmeyen muhalefete ayıracağı vakit yok" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Onlar tekli aday çoklu aday ile uğraşadursun. Cumhur İttifakı'nın kararı nettir. Adayımız, 19 yıldır milletimizle yol yürümüş Recep Tayyip Erdoğan'dır"
YEREL HABERLER Bakan Gül: "Milletimizin, projesi olmayan milletin ...
Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 59 - Merkezefendi Belediyesi Basket: 56
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup: Semt 77 Yalovaspor: 59 - ...
Bursa'da motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da motosikletlinin ağır yaralandığı kaza ...
Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Frutti Extra Cup'tan 3x3 Basketbol Turnuvası başlıyor
Bursa'da korkutan orman yangını
YEREL HABERLER Bursa'da korkutan orman yangını
Bursa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı
Bursa'da 2 ilçede çöplük yangını
YEREL HABERLER Bursa'da 2 ilçede çöplük yangını
Büyükataman: “Bu ülkede Kürt sorunu yoktur” "Dün olduğu gibi bugünde Cumhurbaşkanımızın yanındayız"
YEREL HABERLER Büyükataman: “Bu ülkede Kürt sorunu yoktur” "Dün ...
Kestel’de Emre Kaya konserinde evlilik teklifi sürprizi
YEREL HABERLER Kestel’de Emre Kaya konserinde evlilik teklifi ...
Mudanya AK Parti Divan Meclisi toplandı
YEREL HABERLER Mudanya AK Parti Divan Meclisi toplandı
BTSO Lojistik A.Ş, 20 Eylül’de ithalat ve ihracat hava kargo hizmetlerine başlıyor
YEREL HABERLER BTSO Lojistik A.Ş, 20 Eylül’de ithalat ve ihracat ...
Mustafakemalpaşa Kara incir'in yeni merkezi olacak
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa Kara incir'in yeni merkezi olacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.