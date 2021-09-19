Aybars Yılmaz’ın 2. kitabı 'Detaydakiler' çıktı

Bursalı yazar Aybars Yılmaz tarafından kaleme alınan 'Detaydakiler' adlı kitap internet üzerinden tüm kanallarda satışa sunuldu.

Yazarın, 'Detay Haberler' adlı internet sitesinde yayınlanan köşe yazılarından derlenen kitapta, günümüz dünyasındaki gelişmelere mili bir pencereden bakılarak, dünya üzerindeki gelişmeler tarihi süreçten günümüze kadarki süreç farklı bir pencereden analiz ediyor. Yeni kitabı hakkında açıklama yapan Aybars Yılmaz, sürekli gelişen değişen dünyanın son zamanlarda olağanüstü durumlarla karşı karşıya kaldığına vurgu yapıyor. Yaşanan olağanüstü koşulların tüm toplumlarda olumlu etkilerinin yanı sıra çeşitli yıkımlara da yol açtığını belirten Aybars Yılmaz, “Bireylerin ve toplumların bu süreçten en az zararla çıkmak için bilgi, teknoloji, tecrübe gibi değerleri içselleştirmek gerekiyor. Günlük makalelerimde anlatmaya çalıştığım bu olguyu güçlü bir kadro ile zorlu bir çalışma sonrasında bir araya getirerek, düşüncelerimi günlük yazılarım ile paylaştığım Detay Haberler sitesine ithaf ederek, 'Detaydakiler' adını verdiğim kitabımda ortaya koyma çalıştım. Detaydakiler ile hakikatlerimizi koruma altına alırken, bugüne kadar edindiğim bilgi ve kazandığım tecrübenin milli faydaya dönüşmesini ve topluma yayılmasını hedefledim” dedi.

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