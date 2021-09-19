Emniyet güçleri sahada Yenişehir emniyet güçleri kontrollerine aralıksız devam ediyor

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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Emniyet güçleri tarafından halkın güven ve huzuru için uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, narkotik ve trafik ekipleri şehrin değişik noktalarında uygulamalarına devam ediyor. Yapılan kontrollere Asayiş, narkotik ve trafik ekipleri katılırken yetkililer, “ u uygulamalarımızı şehrin değişik noktalarında farklı zamanlarında yapıyoruz. Yaptığımız kontrollerde bizlerin her zaman yanında olan moral ve desteklerini esirgemeyen Yenişehir halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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