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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürdürülebilir kampüs projesi, Bursa'da hayata geçti

İHA

Sürdürülebilir kampüs projesi, Bursa'da hayata geçti

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 'Sürdürülebilir Kampüs Projesi' hayata geçirildi. Proje ile çevresel sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesi ve kültürel dönüşümün sağlanması hedefleniyor.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde 21 yıldır öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Güray Salihoğlu, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz öncülüğünde hayata geçen ‘Sürdürülebilir Kampüs Projesi’ni anlattı. Kampüs faaliyetlerini daha çevre dostu bir aşamaya taşıyarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet edebilmek için Sürdürülebilir Kampüs Projesi’ni Mart ayında başlattıklarını belirten Salihoğlu, proje kapsamında bugüne kadar kampüste yapılmış olan çevresel iyileştirme ve sürdürülebilirlik çalışmalarına yenilerini ekleyerek kampüste ortak bir sürdürülebilirlik kültürü oluşturmak için çalışmalarını devam ettireceklerini ifade etti. Bir akademisyen olarak çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili akademik araştırmaların yanı sıra sosyal ve çevresel projeler de yürüttüğünü dile getiren Prof. Dr. Güray Salihoğlu, “Üniversitemizin kampüsünün sürdürülebilir olması için arkadaşlarımla çaba gösteriyoruz. Rektör Hocamız Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un liderliğinde başlatılan bu projede çevre dostu faaliyetlerde bulunmak için harekete geçtik. Rektör Hocamızın da söylediği gibi ‘Sürdürülebilir Kampüs Projesi sürdürülebilir olsun’ diye çalışmalarımızı yapıyoruz. Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için ilk olarak kültürel dönüşümün sağlanması gerekiyor. O yüzden projemizde bu konu çok önemli bir noktada. Sürdürülebilir yeşil alan yönetiminden enerji yönetimi ve iklim değişikliğine, su yönetiminden ulaşım yönetimine kadar birçok farklı başlıkta kampüsümüzün eksiklerini tespit ediyor, eğitim ve yatırım önceliklerinin bu alanlara kaydırılması için girişimlerde bulunuyoruz” dedi.
Tehlikeli atık yönetimi konusunda çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Güray Salihoğlu bu konuyla ilgili uluslararası bir dergide yardımcı editörlük görevi de üstleniyor. Tehlikeli atık yönetimi üzerine elektronik bir kitap yazdığını da dile getiren Salihoğlu, kitabın herkesin erişimine açık olduğunu kaydederek, “Tehlikeli atıklar kimyasal maddelerin atık olarak hayatımıza girdiği noktalardan biri. Evsel atıklardan biraz daha farklı bir doğaları var ve çok özel işlemlerden geçerek yönetilmeleri gerekiyor. Eğer düzgün yönetmezseniz hayatınıza tehlike saçmaya devam ediyor. Bu atıkları bize zarar vermeyecek şekilde geri kazanabiliriz. Geri kazanamadığımız durumlarda da diğer bertaraf yöntemleriyle yönetmemiz gerekir. Tehlikeli atıklar uygun yönetilmediğinde kansere kadar giden ya da anne karnındaki bebeği bile etkileyen kimyasal maddelere maruz kalabiliyoruz. Bu konuyla ilgili güçlü bir mevzuatımız var. Tehlikeli atık yönetimi konusu diğer atıklarla kıyaslandığında daha sıkı takip edilmeli. Kamu kurumlarının bu denetimi en üste koymaları ve insan kaynaklarını bu yönde güçlendirmeleri gerekiyor” diye konuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Bursa Uludağ TTO) özellikle akademik çalışmalarında önemli katkılarının olduğunu da vurgulayan Salihoğlu, “Bizim hocalar olarak alanımızın olmadığı aklımıza bile gelmeyecek bağlantıları kurup hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Çok iyi bir şekilde organize olmuşlar. Özellikle yönetim modellerini çok beğeniyorum. Bursa Uludağ TTO ekibinin niteliksel olarak da bu işi çok güzel omuzladıklarını düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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