İnegölspor - Etimesgut Belediyespor: 0-2

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

STAT: İnegöl

HAKEMLER: Berkan Çetin, Arif Dilmeç, Serhat Sağır

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek, Türker Toptaş, İbrahim Sürgülü, Hakkı İsmet Şimşek (Dk.46 Gülhan Üreyen), Mustafa Kayabaşı (Dk.73 Furkan Özyapı) Bahadır Taşdelen (Dk.46 Selimcan Temel) Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Erdem Koçal (Dk.74 Ali Kılıç), Aykut Uluç (Dk.73 Furkan Mızrak), Ersel Aslıyüksek

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Hasan Sürmeli, Özkan Taştemur, İsmail Güner, Maksut Taşkıran (Dk.70 Engin Pekdemir) Emre Gündoğdu (Dk.70 Ahmet Karadayı) Göksu Türkdoğan (Dk.90+3 Feyyaz Aydil) Halil Köçer (Dk.70 Berk Akgönül) Mehmet Cansın Çiçek, Turan Yılmaz ( Dk.90+3 Cevat Kuy) Ömer Kandemir, Erdi Zengin

GOLLER: Dk.69 Turan Yılmaz, Dk.90+2 Engin Bekdemir (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Gülhan Üreyen, Selimcan Temel, Ersel Aslıyüksek (İnegölspor)

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, İnegöl İlçe Stadı´nda ağırladığı Etimesgut Belediyespor´a 2-0 mağlup oldu.

69'ncu dakikada gelişen Etimesgut atağında ceza sahası dışında topla buluşan Turan, çalımlarla ceza sahasına girdi. Turan'ın vuruşu golü getirdi: 0-1.

90+2'nci dakikada gelişen Etimesgut atağında ceza sahasına çalımlarla giren Engin'in vuruşu ağlarla buluştu: 0-2.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-09-19 20:34:47



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