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Parmağını deliğe koyanın kalbi davulda atıyor Kalplerinin sesini davulda dinliyorlar

İHA

Parmağını deliğe koyanın kalbi davulda atıyor Kalplerinin sesini davulda dinliyorlar

Bursa'da düzenlenen TEKNOFEST 2021 yarışlarında açılan stantta sergilenen kalp davulu vatandaşın kalp ritmine göre çalıyor.
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, TEKNOFEST 2021 yarışlarında açtığı stantta teknolojik ürünleri vatandaşların beğenisine sundu. Yunuseli Havalimanı'nda açılan stantta kalp davulu vatandaşların büyük ilgisini çekti.
Davulun yanındaki nabız ölçer cihazına parmağını koyan vatandaşların kalp ritimleri davulun içinde bulunan tokmak yardımıyla davulunun içinde duyuluyor. Davul nabız ölçer aleti ve geliştirilen cihazlar sayesinde vatandaşların kalp ritmine göre çalıyor. Stantta en büyük ilgiyi ise kalp davulu görüyor. Vatandaşlar kalbinin sesini davulda dinlemek için sıraya giriyor.
Kalp davulu hakkında bilgi veren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi yetkilisi Adil Şengüzel, "Kalp ölçer bir aletimiz var, buraya gelen vatandaşlar parmağını sokup düğmeye bastığında kalp atışlarını davulun içinde duyabiliyorlar. Davulun içindeki tokmak kalp atışlarının hızına göre çalıyor. Bir normal insanın kalp atışı 80 ila 100 arasında olurken; bu atım hızı yaşlılarda 60 ila 80 arasına düşebiliyor. Bunu da burada net bir şekilde gözlemlemiş oluyorlar" dedi.
Kalp davulunu test eden çocuklar, "Kalbimizin sesini davulun içinde duyduk, çok eğlenceli heyecanlandıkça kalp atışımız artıyor bunu da davulun sesinden anladık" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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