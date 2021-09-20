Bursaspor-Ankaragücü maçı biletleri satışa çıktı

TFF 1. Lig’in 7. haftasında oynanacak olan BursasporAnkaragücü maçı biletleri satışa çıktı.
TFF 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Bursaspor’da bilet satışı başladı. Yeşilbeyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün saat 11.00 itibariyle satışa başlanıldığı ve en ucuz biletin 20 TL olarak belirlendiği dile getirildi. 26 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan maçı bilet fiyatları ise şöyle:
“1963 Tribünü: 250,00 TL, Vip 1.Balkon: 150,00 TL, Batı Alt Tribün: 100,00 TL, Doğu Alt Tribün: 50,00 TL, Doğu Üst Tribün: 30,00 TL, Güney Kale Arkası (TEKSAS): 20,00 TL, TOFAŞ Tribünü: 20,00 TL.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.