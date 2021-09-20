Sarı Saltık Gâzi Hikâye Yarışması sonuçlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, başta İznik olmak üzere Türkiye ve Balkanlar’da tekke ve türbeleri bulunan Sarı Saltık Gâzi’yi anmak için düzenlediği ödüllü hikâye yarışmasının kazananları belirlendi.

Kültürsanat faaliyetleriyle şehir hayatına önemli katkılar sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Selçuklu döneminde Türklük ve İslâmiyet’in Balkanlar’da yayılmasına öncülük eden alperen Sarı Saltık Gâzi’yi, hikâye yarışması ile yâd etti. Başta İznik olmak üzere Türkiye ve Balkanlar’ın farklı şehirlerinde çok sayıda tekke ve türbesi bulunan Sarı Saltık Gâzi’yi anmak için düzenlenen hikâye yarışmasının jürisi, 18 Eylül 2021 tarihinde, Tayyare Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek dereceye giren ilk beş ismi belirledi.

Prof. Dr. Alev Sınar Uğurlu, Prof. Dr. Ayşe İlker, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Kudret Ayşe Yılmaz, Ali Ayçil ve Güray Süngü’den oluşan seçici kurul, titiz bir değerlendirme neticesinde “Ruşen Küp” müstear isimli Nazım Taşan’ı birinci seçti. “Seyyâh” müstear isimli Hakan Yaşar ikinci, “Ali Buhara” müstear isimli Muhammed Fatih Kılıçaslan da üçüncü seçildi. Ayrıca “Temren” müstear isimli Fatma Ünsal ile “Mercan” müstear isimli Ayşe Kara teşvik ödülüne lâyık görüldü.

KültürSanat Koordinatörü Semih Kum, “Yorucu bir sürecin neticesinde hassasiyetle hikâyeleri değerlendiren Seçici Kurul’un kıymetli üyelerine teşekkür ediyoruz. Yarışmaya katılan bütün edebiyat severlere şükranlarımızı sunuyor, dereceye girenleri de tebrik ediyoruz. Ayrıca ödül törenini daha sonra ilan edip dereceye giren isimlere ödüllerini takdim edeceğiz” diye konuştu.

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