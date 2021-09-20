Yıldırım’da çocuk olmak ayrıcalık

Düzenlediği çeşitli faaliyetlerle miniklerin yüzünü güldüren Yıldırım Belediyesi, ‘Sonbahar Çocuk Şenliği’ ile çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, pandemi kurallarına ve tedbirlere riayet edilerek, Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde düzenlenen ‘Sonbahar Çocuk Şenliği’ tam not aldı. Yüz boyama, animatör, sosis balon aktivitesi, geleneksel çocuk oyunları, sihirbaz gösterisi ile müzikli drama oyunları ve yarışmaların düzenlendiği programda çocuklar doyasıya eğlendi. ‘Onur Erol’ konseriyle devam eden programda herkes unutulmayacak bir hafta sonu yaşadı.

Çocukları yalnız bırakmayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, miniklerle sohbet edip, oyunlarına ortak oldu. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar, Başkan Yılmaz’la fotoğraf çektirmeyi de ihmâl etmedi.

Gerçekleştirdikleri projelerle hayatın her alanına dokunmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gönlümüzde ve yaptığımız çalışmalar içerisinde çocukların yeri apayrı. Yıldırım Belediyesi olarak, yaz spor okullarımızda 15 bin evladımıza spor yaptırdık. Okulların başlamasıyla birlikte kış spor okullarımız açıldı. Basketbol, yüzme, voleybol, futbol gibi farklı branşlarda eğitim veren okullarımıza bütün çocuklarımızı bekliyorum” şeklinde konuştu.

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