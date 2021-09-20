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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlerin buluşma adresi Nilüfer Gençlik Evi

İHA

Gençlerin buluşma adresi Nilüfer Gençlik Evi

Nilüfer Belediyesi’nin gençlerin fikirleriyle hayata geçirdiği Nilüfer Gençlik Evi törenle hizmete açıldı. 1529 yaş arası bütün gençler yeni mekânlarında, geleceğe yönelik çalışmalarını yapabilecek.
Nilüfer Belediyesi, Görükle Spor Parkı’nda bulunan binayı, gençlerin fikirleriyle yeniden şekillendirerek, yine gençlerin hizmetine sundu. Katılımcılığın en güzel örneklerinden biri olan Nilüfer Gençlik Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gençlerin yeni buluşma alanı olan merkezin açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yeni nesli ve yeni nesil belediyecilik hizmetlerini önemsediklerini, hedeflerini ve projelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade etti. Nilüfer Gençlik Evi’nin de bu projelerden biri olduğunu söyleyen Başkan Erdem, “Çocuk ve gençleri geleceğe hazırlayan çalışmalara önem veriyoruz” dedi.
1529 yaş aralığındaki tüm gençlerin kullanımına açık olacak Nilüfer Gençlik Evi’nin, özellikle üniversite gençliği ile şehirdeki diğer gençlik oluşumlarını kaynaştıracağını vurgulayan Başkan Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, üniversitedeki öğrenci toplulukları ile kentte gençlik alanındaki diğer sivil toplum örgütlerinin de bundan böyle çalışmalarını bu mekandan yürüteceğini söyledi. Başkan Turgay Erdem, “Gençlerimiz burada, çeşitli atölye çalışmaları ve çalıştaylar yapacaklar. Kısacası bu mekânda, yerel gençlik politikalarının geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak. Gençlerin fikirlerini ve ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Bu mekan bizim için de gençlerle buluşma noktamız olacak” diye konuştu.
Başkan Turgay Erdem, alanın, geçmiş dönem belediye başkanı Mustafa Bozbey döneminde spor vadisi olarak planlandığını belirterek, “Kendisine güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gençlik Evi ve yan tarafında yapılan kütüphane ile birlikte burası yaşayan bir alan olacak. Gençler burada hem spor yapacaklar hem sosyal ilişkilerini geliştirecekler hem de 7/24 çalışan bir kütüphaneye sahip olacak” dedi.
Başkan Erdem, Gençlik Evi binasını yeniden düzenlenmesinde her türlü destekte bulunan Şevket İlhan ve SEDAŞ İnşaat yönetimine de teşekkür etti.
Nilüfer Gençlik Evi’nin fikre, yaşam biçimine hizmet etmesi gerektiğini söyleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da, “Her zaman gelecek gençlikle şekillenecektir diyoruz. Böyle de olmalı. Binaların içini hangi değerlerle, fikirlerle, üretim araçlarıyla besler ve büyütürseniz, o anlamda toplum, ülke ve dünya için yararlı olur” ifadelerini kullandı.
Gençlere yönelik yaptıkları çalışmaları paylaşan Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanı Pınar Vatansever de, gençler olarak çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi. Gençlerin yaşadığı önemli problemlerden birinin de örgütlenebilecekleri, çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri, toplantı yapabilecekleri ve özgürce kullanabilecekleri gençlere ait bir alan olmadığına dikkat çeken Vatansever, Nilüfer Gençlik Evi’nin açılmasıyla hayallerinin gerçekleştiğini söyledi. Pınar Vatansever, “Her faaliyetimizi artık burada gerçekleştireceğiz” dedi.
Gençlerin çalışmalarına açık olacak
1529 yaş arası bütün gençlerin hizmetine açık olan Nilüfer Gençlik Evi’nde, toplantı ve ders çalışma alanları yer alıyor. Her gün saat 24.00’a kadar öğrencilere yönelik hizmet verecek olan merkez, öğrencilerin sınav döneminde 24 saat boyunca açık kalacak. Düzenlenecek eğitimler, projeler ve atölyelerle gençlerin kendini geliştirme fırsatı bulacağı merkezde, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi de, haftalık toplantılarını gerçekleştirecek. Merkezde, alanında uzman gençler de, yine gençlere yönelik eğitimler verecek.

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