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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitime ‘Yıldırım’ destek

İHA

Eğitime ‘Yıldırım’ destek

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, uzun bir sürecin ardından yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ziyaret etti. Naz Özdilek İlkokulu'nda bayrak törenine katılan Başkan Oktay Yılmaz, yeni döneme başlayan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Eğitim camiamıza okullar, kapalı spor salonları, kütüphaneler ve materyaller gibi birçok fiziki destek sağlıyoruz. Millî Eğitim Müdürlüğümüzle yaptığımız istişareler kapsamında Yıldırım’ın her noktasında okullarımızın eğitim öğretim dönemine hazır hale gelmesi için belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Bunun yanında yaptığımız okul dışı öğrenme ortamlarıyla da öğrencilerimizi sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden desteklemeyi sürdürüyoruz. Evlâtlarımızın geleceği için Yıldırım Belediyesi olarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak eğitimden spora, kültür sanattan sosyal yaşama kadar her alanda çocuklarımıza destek olacak, onların gelişimine katkı sunacak işler yapıyoruz. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’miz açıldığı günden bu yana, sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan öğrencilerimizin buluşma noktası haline geldi. 724 hizmet veren kütüphanemizde ücretsiz çay çorba ikramlarımız mevcut. Bunun yanında çocuklarımız için ücretsiz kurslar, kitaplar, deneme sınavları, motivasyon seminerleri, tercih danışmanlığı hizmeti ile sınavlara hazırlanan evlatlarımızın yanında olduk. Ayrıca Barış Manço Kültür Merkezi’ni çocuklarımız için ‘Gelecek Merkezi’ne dönüştürüyoruz. Burada çocuklarımıza Robotik Kodlama ve Yazılım eğitimi veriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra çocuklarımızın gelişimi için spor çok önemli. Bütün evlâtlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesisleri inşa ediyoruz. Eski tesislerimizi de yeniliyoruz. Yaz Spor Okulları’mızda 15 bin çocuğumuza spor eğitimi verdik. Kış Spor Okulları’mızda da eğitimler devam edecek. Bütün çocuklarımızı kış spor okullarımıza davet ediyorum. 12 mahallemizde gerçekleştirdiğimiz Sokak Oyunları Şenliği ile 6 binden fazla çocuğumuza dokunduk. Dün de ‘Sonbahar Çocuk Şenliği’ni gerçekleştirdik. Orada da binlerce çocuğumuza unutamayacağı bir gün yaşattık. 13 yeni mahalle parkı yaptık, 30 parkı da sil baştan yeniledik. Çocuklarımıza Yeşil Bir Yıldırım bırakmak için çalışıyoruz. Yeşil alanlarımızı toplam 1.5 milyon metrekare artırıyoruz. Yıldırım için durmadan çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.

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