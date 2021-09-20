Osmangazi’de tempo yükseldi

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Osmangazi Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında önemli bir organizasyona imza attı. Sukaypark Tesisleri’nde düzenlenen Laser Run Yarışları’nda sporcular, heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Osmangazi Belediyesi, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı için Avrupa Hareketlilik Haftası’na kayıtsız kalmadı. Laser Run Yarışları’na toplam 65 sporcu katıldı. U09 erkekler kategorisinde boy gösteren Serhan Başaran ile U09 kadınlar kategorisinde mücadele eden Cemre Cesur birinci oldu.

Bunun yanı sıra U11 erkeklerde Ali Yağız İlhan, U11 kadınlarda Irmak Özkaranlık, U13 erkeklerde Arda Meriç, U13 kadınlarda Duru Sönmez, U15 erkeklerde Türker Bahar, U15 kadınlarda ise Ayşe Yağmur Cesur rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek birincilik kürsüsüne çıktı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların bayrak yarışlarında da Cemre Cesur ve Halil Çelik ikilisiyle Elif Duman ile Ali Yağız İlhan çifti altın madalya kazandı.

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