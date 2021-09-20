Bursa'da dengesini kaybeden adam 3. kattan böyle düştü

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Bursa’da dengesini kaybeden genç, 3. kattan düştü. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi üzerinde bulunan 5 katlı otoparkın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki İlker A. çıktığı bir otoparkın 3. katından dengesini kaybederek aşağıya düştü. Ağır yaralanan İlker A.’ya ilk müdahaleyi olay yerindekiler yaptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı İlker A.’yı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. 35 yaşındaki adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Diğer yandan, İlker A.’nın yere düştüğü anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

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