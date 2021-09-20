Çevre Otoyolunda trafik düzenlemesi

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Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapım çalışmaları başlatılan "Bursa Çevre Otoyolu Yalova Ayr. KavşağıYenişehir Ayr. Kavşağı Arası Kesimi Km: 9+70031+800 ve Samanlı Bağlantı Yolu Km:0+0005+000 Arası Üstyapı Tabakasının iyileştirmesi ve Onarım İşi" kapsamında Bursa Çevre Otoyolu O2204 Km. Kesimi. Km:2+000 ile O2203 Km. Kesimi Km: 15+000 arası Ankaraİzmir istikameti, üstyapı çalışmaları sebebiyle 21.09.202130.09.2021 tarihleri arası araç trafiğine kapatılacak. Trafik akışı İzmirAnkara istikametinden çift yönlü olarak sağlanacak.

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