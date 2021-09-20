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Katlı otoparkın 3'üncü katından düştü; o anlar kamerada

DHA

Katlı otoparkın 3'üncü katından düştü; o anlar kamerada


Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, dengesini kaybettiği iddia edilen İlker Atalay (36), 5 katlı otoparkın 3'üncü katından beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atalay'ın düştüğü an ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.  
Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alacamescit Mahallesi'nde bulunan katlı otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı otoparkın 3'üncü katında yürüyen İlker Atalay, dengesini kaybetti. Otoparkın 3'üncü katından beton zemine düşen Atalay, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İlker Atalay, ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İlker Atalay'ın otoparkın 3'üncü katından yola düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Atalay'ın binanın 3'üncü katından otopark girişindeki beton zemine düştüğü anlar yer aldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-09-20 17:46:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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