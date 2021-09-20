Kükürtlü Caddesi’nde trafik düzenlemesi

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla yapılan kutlamalar sebebiyle Kükürtlü Caddesi 22 Eylül Çarşamba günü saat 09.0016.00 arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Törenler boyunca sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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