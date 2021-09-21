(Özel) Hem sokakları süpürüyor hem de göbek atıyor

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

Bursa’da işini aşk ile yapan belediye görevlisi, hem sokakları süpürüyor hem de göbek atıyor.

Büyükorhan Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Sami Bozkuş ilçenin sokaklarını elinde süpürgesiyle köşe bucak temizliyor. İşini severek yapan temizlik görevlisi vatandaşların oyun havası teklifini geri çevirmiyor. Bozkuş'un hem görevini yapması hem göbek atması renkli görüntüler ortaya çıkarıyor.

Sami Bozkuş'un keyifli anlarına şahit olan bir vatandaş da ona eşlik edip karşılıklı göbek attı.

İlçenin neşe kaynağı temizlik görevlisi Sami Bozkuş, "Hem oynarım hem işimi yaparım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.