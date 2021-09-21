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(Özel) Sular çekildi, dünyanın en önemli keşfi gün yüzüne çıktı Türkiye'nin beşinci büyük gölünde korkutan kuraklık İznik gölünde sular 200 metre çekildi

İHA

(Özel) Sular çekildi, dünyanın en önemli keşfi gün yüzüne çıktı Türkiye'nin beşinci büyük gölünde korkutan kuraklık İznik gölünde sular 200 metre çekildi

Türkiye’nin ikinci Göbeklitepe olması yolunda ilerleyen İznik gölünde bulunan bazilika, kuraklık sebebiyle gün yüzüne çıktı. Türkiye'nin beşinci büyük gölünde sular 200 metre çekilince, ortaya endişe verici görüntüler çıktı.
Bursa’nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 50 metre açığında bulunan, Aziz Neophytos’un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, suların çekilmesiyle iyice gün yüzüne çıktı. Su altı müzesi yapılması konusunda çalışmaları süren bazilika, suların daha da çekilmesiyle su üstü müzesi olacak gibi duruyor. Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İznik'te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde, İznik gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi. Batık bazilika, yaşanan kuraklığa bağlı olarak su yüzeyinin üzerine çıktı. Üzerinde kuşların yuva yaptığı bazilikanın parçaları gün yüzüne çıkınca, meraklı vatandaşların ilgi odağı haline gelmeye başladı.
Sanayi ve tarım alanlarının sulanması için çekilen aşırı suyun göldeki çekilmelere sebep olduğu iddia ediliyor. İznikliler, su çekilmesinin sebeplerinin yetkililer tarafından araştırılmasını istiyor.
İznik gölünün kenarında 20 yıldır kafe işleten Bekir Uslu, "Eskiden bu kadar çekilme olmuyordu. Son yıllarda aşırı çekilme var, bu yıl çekilme çok fazla. Son 10 gündür çekilme daha da fazlalaştı. İznik gölünün bazı bölgelerinde suların 200 metre çekildiğini gözlemledik. İznik gölünden sanayi kuruluşlarının çok fazla su çektiği iddiaları var. Son yıllarda İznik gölü kenarında kivi üretimi arttı. Kivi suyu çok seviyor. Bu ürünü sulamak için de bol su çekiliyor. Yetkililerin İznik gölünün çekilmesiyle ilgili bir araştırma yapmasını istiyoruz" dedi.

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