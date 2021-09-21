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Borçka’dan Başkan Erdem’e davet

İHA

Borçka’dan Başkan Erdem’e davet

Artvin’in Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Orhan, Turgay Erdem ve ekibini Borçka’ya davet etti.
Artvin’in Borçka ilçesinin Belediye Başkanı Ercan Orhan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’i, Halk Evi’ndeki makamında ziyaret etti. İki başkan ilçelerindeki çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette iş birliği yapılacak konular da ele alındı. Nilüfer Belediyesi’nin çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini ifade eden Başkan Ercan Orhan, Turgay Erdem ve ekibini Borçka’ya davet etti.
İş birlikleri ve ziyaretlerin hizmet anlayışına olumlu yansıyacağını ifade eden Başkan Turgay Erdem, Ercan Orhan ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Nazik daveti için Başkan Orhan’a teşekkür eden Turgay Erdem, en kısa zamanda bölgeyi ziyaret edeceklerini söyledi.

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