Başkan Özkan’dan altyapı çalışmalarına yakın takip

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gölkıyı Mahallesi’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceledi.

Karacabey’de bu yılın ‘altyapı yılı’ olarak ilan edilmesinin ardından, bu konuda devam eden çalışmalar hız kesmiyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gölkıyı Mahallesi’nde Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon hattı çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerde, BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner ve Gölkıyı Mahalle Muhtarı Nevzat Yalçın da yer aldı.

Ziyarette saha ekiplerinden de bilgi alan Başkan Özkan, “Gölkıyı Mahallesi’nde, uzun süredir kanalizasyon olmayan bölgelerde, zaman zaman olumsuz durumlar yaşanabiliyordu. Bunun önüne geçmek adına Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler sonucunda, kısa süre önce çalışmalar başlamıştı. Bugün biz de BUSKİ Şube Müdürümüz ve muhtarımızla birlikte, kanalizasyon olmayan bölgelere yapılan kanalizasyon hattı çalışmalarını inceledik. Bundan böyle, bu bölgelerde olumsuz bir durum yaşanmayacağını öngörüyoruz. Bu anlamda, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum” dedi.

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