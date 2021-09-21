Oltaya takılan nesli tükenme tehlikesi altında olan balık denize bırakıldı

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da amatör balıkçının oltasına, nesli tükenme tehdidi altında olan balık takıldı. 20 kiloluk keler balığı tekrar denize bırakıldı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde hafta sonu tatilini değerlendirmek için sahilde oltayla balık tutan Erdem Uncu’nun oltasına, nesli tükenme tehdidi altında olan keler salığı takıldı. Oltaya takılan yaklaşık 20 kiloluk balığı dakikalarca uğraşarak güçlükle kıyıya çeken Uncu, diğer balıkçıların yardımıyla kepçeyle karaya çıkardı. Keler balığının, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nce (IUCN) neslin tükenme tehlikesi olan balık sınıfına alındığını öğrenen Erdem Uncu, balığı tekrar denize bırakarak, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.