Trafikte tartıştıkları kişilere kurşun yağdıran zanlılar adliyeye sevk edildi Bir kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı silahlı çatışmaya karışan 12 kişi adliyeye sevk edildi

Bursa'da trafikte tartıştıkları kişilerin adresini tespit eden şüpheliler, apart oteli kurşun yağmuruna tuttu. Karşılıklı silahların konuştuğu kavgada işletme sahibi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. 2 gruptan toplam 12 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cuma günü BursaAnkara yolunda bir apart otelde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden trafikte tartıştıkları kişilerin adresini tespit eden Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö., apart otelin önüne geldi. Burada yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda iş yeri sahibi Cengiz Karadoğan ağır yaralanırken, diğer gruptan Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Ö. de ağır yaralandı. Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Cengiz Karadoğan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Ö.'nün ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Diğer şüpheliler apart otelde bulunan kamera kayıt cihazını alarak delilleri yok etmek istedi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Karadoğan'ın olaya karışan yakınları C.K. (31), T.K. (28) ve M.T. (27) ile birlikte diğer gruptan 9 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından toplam 12 kişi adliyeye sevk edildi.

