Üniversiteye kütüphanede hazırlandı, Türkiye 910’uncusu oldu Eğitim yatırımları bu başarı ile tescillendi

Bursa’da herhangi bir dershaneye gitmeden girdiği üniversite sınavlarında, eşit ağırlık branşında Türkiye 910’uncusu olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Emir Geçit, başarısında Osmangazi Belediyesi’nin Demirtaş Kültür Merkezi’ndeki kütüphanesinin büyük katkısı olduğunu söyleyerek, Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Osmangazi Belediyesi’nin eğitim yatırımları geleceğin şekillenmesine büyük katkı sağlıyor. Demirtaş Nursel Çağlar Anadolu Lisesi’nde okuyan ve ailesinin imkânları yetersiz olduğu için dershaneye gidemeyen 18 yaşındaki Emir Geçit, herhangi özel bir ders almadan hazırlandığı üniversite imtihanlarında eşit ağırlık puan türünde Türkiye genelinde 910’uncu olarak büyük bir başarıya imza attı. Arkadaşları, özel dershanelerde ve özel öğretmenlerden aldıkları eğitimlerle üniversiteye hazırlanırken, Emir, Osmangazi Belediyesi’nin hizmete açtığı Demirtaş Kültür Merkezi kütüphanesinden faydalandı.

Bir yıl boyunca her gün gittiği kütüphanedeki kaynak kitapların, sakin ve huzurlu çalışma ortamının, elde ettiği başarıda çok büyük bir katkısı olduğunu belirten Emir geçit, “Ailemin ekonomik imkânları yetersiz olduğu için dershaneye gidemedim. Evimizde kendi başıma hazırlanmak zorundaydım. Ancak, 6 kardeşiz ve kardeşlerimden dolayı evde de pek sakin ortam bulamıyordum. Ben de Osmangazi Belediyesi’nin Demirtaş’a yaptığı kültür merkezindeki kütüphaneye giderek sınavlara orada çalıştım” dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni Kazandı

Bir yıl boyunca her gün kütüphaneye giderek ders çalıştığını söyleyen Emir Geçit, “Benimle birlikte gelen başka arkadaşlar da oluyordu ancak, çoğu zaman tek başımaydım. Görevli arkadaşlar, abiler de sağ olsunlar bana çok yardımcı oldular. Bana o kadar alıştılar ki, geç kaldığım zamanlarda arayıp ne zaman geleceğimi bile soruyorlardı. Kütüphanede, klasik roman ve hikaye gibi kitapların dışında her türlü kaynak kitap var. Pek çok araştırma kitabı, yardımcı kaynak kitaplar, özellikle de ansiklopediler, sınava hazırlanmamda bana büyük katkı sağladı. Dershaneye gitmeden, hiçbir özel ders almadan, sadece okulda öğretmenlerimden öğrendiklerim ve kütüphanedeki kaynak kitaplardan faydalanarak eşit ağırlık puanında Türkiye 910’uncusu oldum ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım. Başta öğretmenlerim olmak üzere, açtığı kütüphane ile bana bu imkanı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Emir’in elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da başarılı genci kutladı. Kendisinin de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu belirten Başkan Dündar, “Emir’in başarısı göğsümüzü kabarttı. Bizler, geleceğimizin teminatı gençlerimize yönelik başta eğitim olmak üzere çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Göreve geldiğimizden bugüne gençlerimiz için 53 milyon lira gibi ciddi bir kaynak kullandık. Sıfırdan okullar inşa ettik. İlçemizdeki okulların hemen hemen tamamına çevre düzenlemesi, bakım, onarım, tadilat, spor salonu gibi pek çok hizmetler yaptık. Okul dışında faydalanabilecekleri bilgi evleri gibi, kütüphaneler gibi pek çok hizmet sunduk” dedi.

Yaptıkları yatırımların meyvesini almış olmanın kendilerine bambaşka bir mutluluk yaşattığını söyleyen Dündar, “Emir evladımız, eldeki mevcut imkânları kullanarak nasıl başarılı olunur, bunu bize gösterdi. Bizlerin, yapmış olduğumuz eğitim yatırımları ile ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da ispatladı. Bir anlamda, Emir’in başarısıyla, eğitim yatırımlarımızın doğruluğu, başarısı tescillenmiş oldu. Kendisini yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca bu başarısı, kısıtlı imkanlara sahip diğer çocuklarımıza, çalışırlarsa her zorluğun üstesinden gelebileceklerinin güzel örneği oldu. Bu yönüyle de kendisini ayrıca kutluyorum. İnşallah, benim de mezunları arasında bulunduğum İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden başarıyla mezun olup, bir meslektaş olarak aramıza katılır. Kendisini tebrik ediyor, eğitim hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

