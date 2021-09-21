Bursaspor’un yeni teknik direktörü Özcan Bizati ilk idmanına çıktı Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

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Bursaspor, TFF 1. Lig’in 7. haftasında karşılaşacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Yeşilbeyazlıların yeni Teknik Direktörü Özcan Bizati de ilk idmanını gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Yeşilbeyazlıların yeni teknik direktörü Özcan Bizati, takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 1 saat 20 dakika süren idman ısınma koşularıyla başladı, 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Son bölümde çift kale maç yapıldı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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