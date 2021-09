Cezaevi önünde kanlı pusuda tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, geçen yıl haziran ayında 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavga sonrası tutuklanan oğlu Ali Can Çayır'ı ziyarete gittiği cezaevi önünde tabancayla vurularak öldürülen taksici Sadık Çayır (57) ile ilgili davada Turgut Umur da tutuklandı. Umur ile birlikte davada tutuklu sanık sayısı 4'e çıktı.

Geçen yıl 7 Haziran'da, Bursa´nın Osmangazi ilçesinde taksi durağı ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç park etme meselesi nedeniyle kavga çıktı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından Ali Can Çayır tutuklandı. Oğlu Ali Can´ı ziyaret etmek için 27 Kasım'da Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na giden taksi şoförü Sadık Çayır, cezaevi önünde beklerken silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Semih Kaya, Tolga Ötel ve Serkan Bayram bulundukları cezaevlerinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Özgür B. ve Turgut Umur ve öldürülen Sadık Çayır'ın yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Turgut Umur, olayla ilgili kimseyi azmettirmediğini söyleyerek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, zaten yapmadım" dedi. Tutuksuz sanık Özgür B. de amcası sanık Serkan Bayram´ın borçları bulunduğunu bu nedenle sürekli telefonla kendisinin arandığını ifade ederek, atması için verdiği telefon ve hattını kendisinden aldığını, öncesinde yaşanan olaylarla ilgili bir bilgisi olmadığını anlattı.

Öldürülen Sadık Çayır'ın cezaevindeki oğlu Ali Can Çayır SEGBİS ile bağlandığı duruşmada söz alarak "İşlenen cinayeti akşam televizyonda haberlerde öğrendim. Sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

Cumhuriyet Savcısı verdiği mütaalasında, tutuksuz sanık Özgür B.'nin 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', sanıklar Semih Kaya ile Turgut Umur´un 'tasarlayarak ve kan gütme saikiyle adam öldürme' suçundan, Tolga Ötel ile Serkan Bayram'ın da 'tasarlayarak ve kan gütme saikiyle adam öldürme ve yardım etme' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savcı, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklardan Turgut Umur´un tutuklanmasını, Özgür B.'nin ise savunması alındığından serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etti.

DURUŞMADA TUTUKLANDI

Daha önce duruşmada verdiği ifadeyi değiştiren tanık Hüseyin İ. ile diğer bazı tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Semih Kaya, Serkan Bayram ve Tolga Ö.'nün tutukluluk hallerinin devamına, sanık Özgür B.'nin yakalama kararının kaldırılmasına, Turgut Umur´un ise tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

